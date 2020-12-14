Звездное супружество телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова уже готовится к новогодним и рождественским праздникам. Пара продемонстрировала невероятные образы, в которых появилась на съемках.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводят вместе вне семейного гнездышка под Киевом, ведь сотрудничают во многих телепроектах. Так, к съемкам нового выпуска программы "Светская жизнь" ведущая привлекла и своего мужа. На личной странице в инстаграме звезда показала, какие образы они выбрали для появления в кадре накануне Нового года.

Читайте также Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном украсили елку: миловидное фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в новогодних образах

Съемки проходили в уютной студии с рождественским декором – гирляндами, елочными украшениями и искусственной хвоей. Ведущая выбрала облегающее платье красного цвета, которое идеально подчеркивало стройную фигуру. Сверху звезда накинула полосатое пальто кремового цвета, которое прекрасно контрастировало с платьем. Стилисты позаботились о безупречном виде Кати Осадчей, поэтому она позировала с шикарными локонами и макияжем с акцентом на глаза.

Рядом с любимой Юрий Горбунов предстал в костюме Деда Мороза – красном тулупе и шапке. Однако этот наряд ведущий надел сверху, ведь был одет в черный костюм и белую футболку.

Похоже, супруги были в восторге от съемки, которая подарила новогоднее настроение, а Катя Осадчая даже решила вспомнить детство и рассказала, как относилась к Деду Морозу. "Я лет до 10 верила, что под елкой подарки появляются с легкой руки Деда с белой бородой", – написала телезвезда.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото Instagram / @kosadcha