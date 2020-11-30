Популярна ведущая Лилия Ребрик, кроме работы на телевидении, находит время для съемок в кино. Она поделилась с поклонниками кадрами со съемочной площадки и показала красивый повседневный образ.

39-летняя Лилия Ребрик активно развивает актерскую и телевизионную карьеры. Звезде удается совмещать утренние телеэфиры с работой в кино и театре. На личной странице в инстаграм она рассказала, как проходит съемочный день сериала "С кем поведешься", и призналась, за что обожает кинематограф.

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Артистка поделилась, что на съемочной площадке всегда есть смех, шутки и встречи с невероятными людьми. Работа в кадре дарит ей адреналин и эйфорию от проделанной работы, а к тому же тренирует память. Лилия Ребрик уверяет, что все это помогает проникнуться процессом и не замечать никаких минусов, даже если на улице очень холодно, а сниматься надо в летнем платье.

Образ Лилии Ребрик для съемок в кино

Перед камерой звезда предстала в легкой яркой блузке с принтом и классических синих брюках свободного кроя с высокой талией. Они выгодно подчеркивали стройные ножки актрисы. Наверх она накинула теплое шерстяное пальто кремового цвета, которое прекрасно согревало в морозный съемочный день. Наряд Лилия Ребрик соединила с массивными ботинками на высокой подошве и на шнуровке.

Образ актрисы довершил насыщенный макияж с акцентом на глазах серебряными тенями и широкими стрелками. Рядом с Ребрик на камеру позировала украинская актриса Ольга Жуковцова-Кияшко.

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