Украинская телеведущая Лилия Ребрик едва ли не ежедневно делится кадрами из своей жизни, на которых демонстрирует стильные и элегантные образы. Звезда показала новый аутфит в программе "Ранок з Україною".

Успешная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась новыми фотографиями на своей странице в инстаграме. Звезда показала эффектный look, в котором она предстала в очередном выпуске программы "Ранок з Україною".

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Образ Лилии Ребрик

Звезда позировала в съемочной студии утренней программы. Она надела бежевую кофточку и ярко-красный костюм, состоявший из пиджака с большими пуговицами и брюк-клеш. Наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру телеведущей.

Лилия Ребрик дополнила образ светлыми замшевыми туфлями на высоком каблуке. Она украсила уши длинными черно-бежевыми серьгами. Телеведущая уложила волосы легкими волнами, а look завершила нежным макияжем. Звезда накрасила глаза молочными и коричневыми тенями, а губы подчеркнула розовым блеском.

Проснулись – улыбнулись. Всем желаю легкого старта недели! Уже завтра первый день зимы. Аж не верится,

– написала Лилия Ребрик под фото.



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik