Первая леди Украины приняла участие в четвертом Украинском конгрессе. Елена Зеленская выступила с речью, а также продемонстрировала безупречный образ.

Об открытии первой леди Украины второго дня Украинского женского конгресса сообщили на сайте президента. Попутно Елена Зеленская, как и всегда, покорила публику безупречным образом.

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Украинский женский конгресс – платформа, которая объединяет украинских и международных общественных деятелей, политиков, экспертов и лидеров мнений для установления равенства женщин и мужчин. Темой нынешнего конгресса была пандемия и ее влияние на женщин в различных сферах.

Роль женщины в обществе и в семье в трудные времена усиливается, как и нагрузка на нее. Во время карантина мы, женщины, кроме своих профессиональных обязанностей, выполняли и домашнюю работу, объем которой увеличился. Одновременно успевали помогать с обучением детям, которые учились дистанционно дома,

– высказалась Елена Зеленская.



Елена Зеленская / president.gov.ua

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины предстала перед камерой в стильном деловом look. Она выступала в бежевом топе и светло-сером строгом костюме, который состоял из широких брюк и пиджака. Такой наряд всегда подходит Елене Зеленской.

Первая леди сделала красивую прическу, собрав волосы в аккуратный низкий пучок и выпустив челку. Образ также дополняли массивные золотые серьги-кольца. Елена Зеленская сделала и макияж, накрасив глаза коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.



Елена Зеленская / president.gov.ua