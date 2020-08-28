27 августа театралы Сергей и Снежана Бабкины сообщил, что заболели коронавирусной болезнью. Положительные результаты теста они получили только вчера, однако недомогание испытывали еще несколько дней назад. Как сейчас чувствует себя пара – узнавайте в LifeStyle 24.

После нескольких дней заболевания Сергей и Снежана Бабкины получили положительные результаты на ПЦР-тесты. Мужчина еще успел выступить на попурри-концерте в Киеве в День Независимости и сразу же после этого "слег".

Напомним Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом

Сейчас они с женой лечатся в домашних условиях в квартире своих родителей в Харькове, где вместе с няней и мамой Снежаны ухаживают за детьми. Старший сын Артур сделал уже ПЦР-тест, который оказался отрицательным. Другие дети также не имеют никаких симптомов.

Снежана в своих инстаграм-сторис рассказала, что переносят болезнь без осложнений, поддерживают состояние витаминами и пьют много воды.

Я не болела ОРВИ уже два года, последний раз был до беременности. Отличие в том, что у меня не забит нос, но запахов и вкусов я не чувствую. Ты не можешь выпить антибиотик или какую-то волшебную таблетку и выздороветь: лекарств никаких нет, и нужно просто поддерживать свое состояние и свой иммунитет витаминками, фрешами, водичкой чистой. Очень большая слабость, она постоянно тебя преследует, и в голове будто обруч железный,

– поделилась Снежана.

Пока Снежана выздоравливает на 6 день болезни, то у Сергея в его 4 день заболевания все еще беспокоят симптомы болезни. По его словам в инстаграм-сторис, у него болят суставы, "тело – как у зомби", болит голова и глаза при резких поворотах направо или налево. Но мужчина убежден, что день болезни – не имеет значения, ведь все равно нужно следить за своим самочувствием.

Напомним, что из украинских звезд в последнее время о коронавирусе заявили Маричка Падалко, Ольга Фреймут и Елена Кравец. По состоянию на 28 августа, в Украине зафиксировано 114 тысяч случаев заболеваний, из них – почти 2500 за последние сутки.