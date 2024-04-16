Вызывают улыбку: 12 украинских фамилий, которые придумали ради шутки
Источник:"Обозреватель"
Часто по фамилиям люди узнают о происхождении своего рода. Однако немало родовых имен когда-то придумали ради шутки. Их сразу можно узнать, ведь всегда вызывают улыбку на лице.
Шуточные фамилии образуются из-за необычного сочетания слов. Поэтому в давние времена люди проявляли незаурядную фантазию. Подробнее читайте в материале.
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Украинцы фамилии, которые образовались как шутка
Шуточные фамилии происходят от названий тех или иных профессий, которые были популярны в давние времена. Поэтому если у вас одно из этих родовых имен, можете узнать, кем когда-то работали ваши родственники.
- Плотник – Дубогрызенко.
- Скляр – Шклобой.
- Мельник – Мукосиенко.
- Паламар – Заплюйсвичка.
Некоторые фамилии давали людям из-за определенных особенностей внешности и характера. Например, обращали внимание на их рост или форму носа.
- Репетило.
- Малышко.
- Щербань.
- Плаксий.
- Довженко.
- Молчун.
- Кривонос.
- Горбатенко.
Делитесь подборкой смешных украинских фамилий с друзьями. Возможно, в списке они найдут какое-то знакомое и узнают интересную информацию.