Жартівливі прізвища утворюються через незвичне поєднання слів. Тож у давні часи люди проявляли неабияку фантазію. Детальніше читайте у матеріалі.

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Українці прізвища, які утворилися як жарт

Жартівливі прізвища походять від назв тих чи інших професій, які були популярні у давні часи. Тож якщо у вас одне з цих родових імен, можете дізнатися, ким колись працювали ваші родичі.

  • Тесляр – Дубогризенко.
  • Скляр – Шклобой.
  • Мельник – Мукосієнко.
  • Паламар – Заплюйсвічка.

Деякі прізвища давали людям через певні особливості зовнішності та характеру. Наприклад, звертали увагу на їх зріст або форму носа.

  • Репетило.
  • Малишко.
  • Щербань.
  • Плаксій.
  • Довженко.
  • Мовчун.
  • Кривоніс.
  • Горбатенко.

Діліться добіркою смішних українських прізвищ з друзями. Можливо, у списку вони знайдуть якесь знайоме та дізнаються цікаву інформацію.