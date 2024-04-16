Жартівливі прізвища утворюються через незвичне поєднання слів. Тож у давні часи люди проявляли неабияку фантазію. Детальніше читайте у матеріалі.
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Українці прізвища, які утворилися як жарт
Жартівливі прізвища походять від назв тих чи інших професій, які були популярні у давні часи. Тож якщо у вас одне з цих родових імен, можете дізнатися, ким колись працювали ваші родичі.
- Тесляр – Дубогризенко.
- Скляр – Шклобой.
- Мельник – Мукосієнко.
- Паламар – Заплюйсвічка.
Деякі прізвища давали людям через певні особливості зовнішності та характеру. Наприклад, звертали увагу на їх зріст або форму носа.
- Репетило.
- Малишко.
- Щербань.
- Плаксій.
- Довженко.
- Мовчун.
- Кривоніс.
- Горбатенко.
Діліться добіркою смішних українських прізвищ з друзями. Можливо, у списку вони знайдуть якесь знайоме та дізнаються цікаву інформацію.