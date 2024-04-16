Шуточные фамилии образуются из-за необычного сочетания слов. Поэтому в давние времена люди проявляли незаурядную фантазию. Подробнее читайте в материале.

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Украинцы фамилии, которые образовались как шутка

Шуточные фамилии происходят от названий тех или иных профессий, которые были популярны в давние времена. Поэтому если у вас одно из этих родовых имен, можете узнать, кем когда-то работали ваши родственники.

  • Плотник – Дубогрызенко.
  • Скляр – Шклобой.
  • Мельник – Мукосиенко.
  • Паламар – Заплюйсвичка.

Некоторые фамилии давали людям из-за определенных особенностей внешности и характера. Например, обращали внимание на их рост или форму носа.

  • Репетило.
  • Малышко.
  • Щербань.
  • Плаксий.
  • Довженко.
  • Молчун.
  • Кривонос.
  • Горбатенко.

Делитесь подборкой смешных украинских фамилий с друзьями. Возможно, в списке они найдут какое-то знакомое и узнают интересную информацию.