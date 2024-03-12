Подробнее о категории фамилий по внешнему виду рассказал украинский языковед Юлиан Редько. Ознакомьтесь с материалом, возможно, в списке вы найдете и свою или кого-то из знакомых.
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Фамилии, которые давали людям по внешнему виду
Гожий, Принадный, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик – именно такие фамилии принадлежали людям, которые производили приятное впечатление. А вот настоящих красавцев называли Мальований или Красота. Однако последние варианты могли иметь и нотки иронии, а не серьезности.
Вероятно, фамилии Дженджера, Джинджиристий, Чепурный, Модный и Галянт также имели мужчины и женщины, которые заботились о себе. Например, любили подбирать красивые образы или ухаживать за лицом.
Некоторые личности могли и не нравиться тем, кто их окружает. Поэтому и получали определённые фамилии, например, Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязный, Залепанный, Нечистяк. Кстати, последние три варианта, кроме этого, указывают на то, что человек был достаточно неопрятным.
Фамилии, образованные по определенным особенностям внешности
У каждого из нас индивидуальная внешность. Кто-то, например, имеет веснушки, усы или бороду. Другие же отличаются своим цветом волос, кожи или какими-либо шрамами и ожогами. Поэтому многие украинских фамилий образовались и по такому принципу.
- Фамилии Дзюба, Дзюбий, Рябой, Рябчук получали люди, которые имели веснушки или перенесли инфекцию.
- Бородатым мужчинам принадлежали фамилии Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода, а усатым – Безус, Вус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Биловус, Черноус, Мокроус, Замниус.
- Людей, которые выделялись среди других своими бровями, называли Чернобров, Чернобровый, Чернобровец, Белобровка, а безбородых – Голобородько и Безбородько.