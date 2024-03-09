Например, те, которые не умели находить общий язык с соседями, носили фамилии Задра, Задирайко, Бешкета, Заведия, Забияка, Грубиян. А какие еще интересные варианты существуют, читайте в материале.

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Людям, которые имели хороший, спокойный характер и никогда ни с кем не ссорились принадлежали фамилии Благий, Тихий, Тихонький, Тихойко, Ласковый, Деликатный, Субтельный, Любимый, Дорогой, Мирный, Мирош, Святой, Сладкий, Добрун, Добрый, Тихун, Бархатный, Шелковый.

Негативными же считались фамилии Самохвал, Скоробреха, Крикун, Крикливец, Криклий, Верескун, Верещака, Горластый, Горлай, Репетило, Репетун, Шумило, Бучный, Пышный, Пышняк, Кичатый, Кичун, Дмишко, Хваста, Крутой, Крутько, Крутиголова, Морочило, Дармоед, Недбайло.

Фамилии, которые давали умным людям : Мудрик, Мудрый, Мудрак, Мудрец, Змыслящий, Мудрейовский, Мудрецкий, Умник, Голова, Головач, Письменный, Семирозум.

: Мудрик, Мудрый, Мудрак, Мудрец, Змыслящий, Мудрейовский, Мудрецкий, Умник, Голова, Головач, Письменный, Семирозум. Фамилии Рюма, Плаксивый, Плаксий, Плакош, Рева, Ревий, Стогний, Мамий, Журило, Журибида получали плаксы .

. А вот хитрых людей называли так: Хитрый, Хитрая, Хитрень, Хитреня, Лиса, Масный, Лизун, Лизунец, Проноза, Мошенник, Шуя.

Интересно, что особыми фамилиями одаривали и людей, которые любили выпить и вкусно поесть. В список, в частности, попали вот такие: Наливайко, Цидибрага, Пьяница, Оковитый, Непийпиво, Жируха, Напха, Лакомый, Ласый, Смакула, Скороед.

Надеемся, что наша подборка вам понравилась. Возможно, среди всех этих вариантов нашли свою фамилию и узнали ее особенности.