Одного, двух или больше: сколько можно брать кумовьев
Для детей нужно тщательно выбирать крестных родителей. Это должны быть люди, которым вы точно доверяете, и знаете, что они никогда не покинут крестника или крестницу.
Духовные наставники прививают малышу любовь к Господу, рассказывают ему о духовных ценностях и морали. А сколько может быть крестных родителей, узнавайте на сайте LifeStyle 24.
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Сколько кумовьев можно брать
В давние времена традиционно выбирали одного крестного. Для девочки – женщину, а для мальчика – мужчину. Дело в том, что когда-то люди обычно совершали обряд крещения уже взрослыми, поэтому противоположный пол мог вызвать стыд. Впоследствии все чаще начали крестить именно детей, и сейчас тоже. Поэтому теперь малыш имеет двух крестных: папу и маму. В некоторых областях Украины родители берут и больше кумовьев. Это все зависит от традиций региона.
Кого нельзя брать в кумовья
- Крестить ребенка не может девочка, которой еще не исполнилось 15 лет, и мальчик, который еще не достиг 14-летнего возраста. Кроме того, за кумовьев лучше не брать супругов и монахов.
- Народные приметы утверждают, что неженатый мужчина и незамужняя женщина не могут быть крестными. Однако это всего лишь миф. Церковь вполне позволяет таким людям становиться духовными наставниками.
- Еще один суеверие – что за куму нельзя брать беременную. Однако женщина в положении вполне может крестить ребенка, говорят священники. Во время Таинства просто нужно следить за ее самочувствием.