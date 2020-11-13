Популярная украинская певица Ирина Федишин очаровала поклонников новым аутфитом. Звезда предстала перед камерой в комбинезоне нежного, лавандового цвета.

Знаменитость делится новостями из жизни на личной странице в инстаграм, за которой следят 348 тысяч пользователей сети. Ирина Федишин рассказывает поклонникам не только о творческой жизни, но и показывает варианты стильных аутфитов.

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Нежный look Ирины Федишин

Исполнительница предстала перед камерой в необычайно нежном образе. Для насыщенного рабочего дня Ирина выбрала комбинезон лавандового цвета на широких бретелях и с изысканным декольте. Стройную талию народная любимица подчеркнула с помощью пояса в тон наряду.

Среди аксессуаров Федишин дополнила look роскошным кольцом. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой розового цвета на губах. Длинные волосы красавица-блондинка вложила в легкие локоны. Ирина, как всегда, улыбалась, что добавляло ее образу особого шарма. Звезда завершила look маникюром вишневого цвета.

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