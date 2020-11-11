Украинская певица Ирина Федишин сняла клип на новую песню "Обійми мене". Съемки проходили во Львове. На центральной площади города артистка позировала в ярком платье.

Ирина Федишин активно работает над развитием собственного творчества. Пока из-за карантина нет концертов, исполнительница радует поклонников новыми песнями и видеоклипами. На личной странице в инстаграме она выложила несколько кадров со съемок, которые состоялись на Львовской площади Рынок.

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Ирина позировала у фонтана, а также летала на воздушном шаре. Яркие фотографии уже успели заинтересовать поклонников певицы, которые с нетерпением ожидают ее новый клип.

Образ Ирины Федишин

Для видеоработы звезда выбрала длинное платье из фатина лимонного цвета. Наряд имел асимметричный низ и обнажил плечи артистки. Такой look Федишин соединила с белыми босоножками на высоком каблуке и с завязками-кистями.

Белокурые волосы красавица уложила в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой нежно-розового цвета на губах. Завершила образ бордовым маникюром.

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