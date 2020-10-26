Популярная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз поделилась с поклонникам семейным роликом. Вместе с сыновьями артистка прогулялась по Львову и запечатлела эти приятные мгновения.

Ирина Федишин принадлежит к тем звездам отечественного шоу-бизнеса, которые активно делятся событиями из творческой и личной жизни в социальных сетях. Так, на личной странице в инстаграме она опубликовала видео, где показала величественный Львов, поражающий красотой в осеннюю пору.

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На ролике видим Ирину с сыновьями в одном из львовских парков. Очевидно, ребята захотели покататься на велосипедах, а звездная мама не смогла им отказать, ведь погода была теплой и солнечной.

Сыновья исполнительницы счастливы, на их лицах сияют улыбки. С помощью дрона семье удалось снять красивый вид Львова с высоты птичьего полета.

Образ Ирины Федишин

Ирина выбрала для поездки джинсы, кофту и длинный кардиган черного цвета. Соединила такой наряд с черными кроссовками, а на голову надела кепку. Волосы знаменитость собрала в хвост сзади. На лице Федишин сделала легкий макияж, который подчеркнул ее натуральную красоту.

На прогулке. Сегодня во Львове очень хорошая и теплая погода. А у вас тоже солнышко?

– написала в заметке певица.