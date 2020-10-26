Із синами на велосипедах: Ірина Федишин прогулялася Львовом – відео
Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре поділилася з шанувальникам сімейним роликом. Разом із синами артистка прогулялася Львовом і зазнімкувала ці приємні миті.
Ірина Федишин належить до тих зірок вітчизняного шоу-бізнесу, які активно діляться подіями з творчого та особистого життя у соціальних мережах. Так, на особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, де показала величний Львів, що вражає красою в осінню пору.
Читайте також У стильних вишиванках: Ірина Федишин привітала батьків з річницею шлюбу
На ролику бачимо Ірину з синами в одному із львівських парків. Очевидно, хлопці захотіли покататися на велосипедах, а зіркова матуся не змогла їм відмовити, адже погода була теплою і сонячною.
Сини виконавиці щасливі, на їхніх обличчях сяють усмішки. За допомогою дрона сім'ї вдалося зняти красивий вигляд Львова з висоти пташиного польоту.
Образ Ірини Федишин
Ірина обрала для поїздки джинси, кофту та довгий кардиган чорного кольору. Поєднала таке вбрання з чорними кросівками, а на голову одягнула кепку. Волосся знаменитість зібрала у хвіст ззаду. На обличчі Федишин зробила легкий макіяж, який підкреслив її натуральну вроду.
На прогулянці. Сьогодні у Львові дуже гарна і тепла погода. А у вас теж сонечко?
– написала в дописі співачка.