Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре поділилася з шанувальникам сімейним роликом. Разом із синами артистка прогулялася Львовом і зазнімкувала ці приємні миті.

Ірина Федишин належить до тих зірок вітчизняного шоу-бізнесу, які активно діляться подіями з творчого та особистого життя у соціальних мережах. Так, на особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, де показала величний Львів, що вражає красою в осінню пору.

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На ролику бачимо Ірину з синами в одному із львівських парків. Очевидно, хлопці захотіли покататися на велосипедах, а зіркова матуся не змогла їм відмовити, адже погода була теплою і сонячною.

Сини виконавиці щасливі, на їхніх обличчях сяють усмішки. За допомогою дрона сім'ї вдалося зняти красивий вигляд Львова з висоти пташиного польоту.

Образ Ірини Федишин

Ірина обрала для поїздки джинси, кофту та довгий кардиган чорного кольору. Поєднала таке вбрання з чорними кросівками, а на голову одягнула кепку. Волосся знаменитість зібрала у хвіст ззаду. На обличчі Федишин зробила легкий макіяж, який підкреслив її натуральну вроду.

На прогулянці. Сьогодні у Львові дуже гарна і тепла погода. А у вас теж сонечко?

– написала в дописі співачка.