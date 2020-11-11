Українська співачка Ірина Федишин зняла кліп на нову пісню "Обійми мене". Зйомки відбувалися у Львові. На центральній площі міста артистка позувала у яскравій сукні.

Ірина Федишин активно працює над розвитком власної творчості. Поки через карантин немає концертів, виконавиця радує шанувальників новими піснями та відеокліпами. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила декілька кадрів зі зйомок, які відбулися на львівській площі Ринок.

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Ірина позувала біля фонтану, а також літала на повітряній кулі. Яскраві світлини вже встигли зацікавити шанувальників співачки, які з нетерпінням очікують на її новий кліп.

Образ Ірини Федишин

Для відеороботи зірка обрала довгу сукню з фатину лимонного кольору. Вбрання мало асиметричний низ та оголило плечі артистки. Такий look Федишин поєднала з білими босоніжками на високих підборах та із зав'язками-китицями.

Біляве волосся красуня вклала у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах і матовою помадою ніжно-рожевого кольору на губах. Завершила образ бордовим манікюром.

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