Популярна українська співачка Ірина Федишин зачарувала шанувальників новим аутфітом. Зірка постала перед камерою у комбінезоні ніжного, лавандового кольору.

Знаменитість ділиться новинами з життя на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 348 тисяч користувачів мережі. Ірина Федишин розповідає шанувальникам не лише про творче життя, а й показує варіанти стильних аутфітів.

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Ніжний look Ірини Федишин

Виконавиця постала перед камерою в надзвичайно ніжному образі. Для насиченого робочого дня Ірина обрала комбінезон лавандового кольору на широких бретелях та з вишуканим декольте. Струнку талію народна улюблениця підкреслила за допомогою поясу в тон вбрання.

Серед аксесуарів Федишин доповнила look розкішною каблучкою. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою рожевого кольору на губах. Довге волосся красуня-білявка вклала в легкі локони. Ірина, як завжди, усміхалася, що додавало її образові особливого шарму. Зірка завершила look манікюром вишневого кольору.

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