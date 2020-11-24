Сила социальных сетей: Александр Пономарев нашел утерянные фотографии отца
Известный украинский певец Александр Пономарев недавно показал в сети единственное фото с отцом и попросил поклонников найти утерянные фотографии. Фанаты помогли артисту.
В начале сентября этого года украинский певец Александр Пономарев поделился редкой фотографией своего отца. Тогда же он отметил, что это – единственное фото, где изображен он с отцом. Несмотря на то, что артист редко публикует кадры или информацию, связанную с личной жизнью, он решил попросить свою стотысячную аудиторию найти утерянные фотографии с папой, который отошел в мир иной 23 года назад.
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Александр Пономарев сегодня, 24 ноября, поделился новым кадром на личной странице в Инстаграме. Его фанаты помогли найти утраченное. На фотографии будущий певец изображен на руках матери и отца. Фото датировано 27 января 1974 года.
Слава Богу! Ура! Нашлись все мои потерянные фотоальбомы с детскими и семейными фото! Сила в социальных сетях есть! Спасибо, Боженька! На фото мама, папа и я,
– написал Александр Пономарев.
В комментариях поклонники отметили, что очень рады за артиста. "Красивое фото. Родители замечательные", "Такая теплая фотография. Грустно от того, как быстро проходит жизнь", "Прекрасная новость! Представляю, какой он сейчас счастлив".
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