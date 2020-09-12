47-летний певец и главный холостяк украинского шоу-бизнеса Александр Пономарев потерял отца 23 года назад. Однако до сих пор с трепетом вспоминает его. Артист признается, что имеет только одно фото с папой, которое без колебаний показал в сети.

Один из самых успешных украинских исполнителей Александр Пономарев крайне редко делится личным, а о его семье известно ничтожно мало. Однако воспоминания и ностальгия по детству оказались сильнее, чем приватность. В инстаграме музыкант распространил фото с отцом Валерием и обратился к поклонникам с неожиданной просьбой.

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Александр Пономарев показал черно-белую фотографию, на которой сидит у отца на руках на фоне репродукции картины "Утро в сосновом лесу". Мальчик одет в широкую футболку и сосредоточен, а папа в белой рубашке и брюках едва улыбается на камеру.

Как признался Пономарев, это единственное его фото с отцом. Поэтому он попросил поклонников помочь отыскать больше фотографий своего отца, надеясь на большую силу соцсетей.

Единственная фотография, которая осталась у меня с отцом,

– растрогал сеть певец.

Александр Пономарев с отцом / Фото Instagram / @ponomaryovoleksandr

Что известно об отце Александра Пономарева

Папа звезды Валерий Александрович родом из Хмельницкого. Он умер, когда сыну было 24 года. Тогда певец уже начал успешную музыкальную карьеру и выступал на большой сцене.

В 1997 году перед концертом в Трускавце Александр Пономарев последний раз говорил с отцом. Он позвонил сыну и спросил, как дела, и отметил, что хотел его услышать. Через 2 часа Валерий Александрович умер от внезапной остановки сердца. Тогда артист выступал со слезами на глазах.