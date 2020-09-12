47-річний співак та головний холостяк українського шоу-бізнесу Олександр Пономарьов втратив батька 23 роки тому. Однак досі з трепетом згадує його. Артист зізнається, що має лише одне фото з татом, яке без вагань показав у мережі.

Один з найуспішніших українських виконавців Олександр Пономарьов вкрай рідко ділиться особистим, а про його родину відомо мізерно мало. Проте спогади та ностальгія за дитинством виявилися сильнішими, ніж приватність. В інстаграмі музикант поширив фото з батьком Валерієм та звернувся до шанувальників з несподіваним проханням.

До теми Олександр Пономарьов вперше прокоментував стосунки з ексдружинами

Олександр Пономарьов показав чорно-білу світлину, на якій сидить у батька на руках на тлі репродукції картини "Ранок у сосновому лісі". Хлопчик одягнений у широку футболку і зосереджений, а тато у білій сорочці та штанах ледь усміхається на камеру.

Як зізнався Пономарьов, це єдине його фото з батьком. Тому він попросив прихильників допомогти відшукати більше світлин свого татка, сподіваючись на велику силу соцмереж.

Єдина фотографія, яка залишилися в мене з батьком,

– розчулив мережу співак.



Олександр Пономарьов з батьком / Фото Instagram / @ponomaryovoleksandr

Що відомо про батька Олександра Пономарьова

Тато зірки Валерій Олександрович родом з Хмельницького. Він помер, коли сину було 24 роки. Тоді співак вже розпочав успішну музичну кар'єру і виступав на великій сцені.

1997 року перед концертом в Трускавці Олександр Пономарьов востаннє говорив з батьком. Він зателефонував сину і поцікавився, як справи, і зазначив, що просто хотів його почути. Через дві години Валерій Олександрович помер від раптової зупинки серця. Тоді артист виступав зі сльозами на очах.