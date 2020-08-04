46-річний український співак був одружений двічі, проте про особисте життя говорить вкрай рідко. Олександр Пономарьов вперше розповів, як склались його стосунки з ексдружинами та з якою з колишніх все ж підтримує спілкування.

Вже 8 років Олександр Пономарьов носить звання одного з найбажаніших холостяків країни. Співак вперто відмовляється коментувати свої романтичні стосунки, та в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" все ж розговорився бодай про колишніх дружин. Розлучався артист двічі.

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Першою обраницею Пономарьова була продюсерка Олена Мозгова, з якою він прожив 10 років та виховує доньку Євгенію. Співак зізнався, що дружина не надто подобалась його матері, яка була проти стосунків пари. Вдруге він пішов під вінець зі студенткою п'ятого курсу Київського національного університету імені Шевченка Вікторією Мартинюк, яка на 13 років молодша за свого чоловіка. Друга дружина народила йому сина Олександра, проте подружжя розлучилось після 6 років шлюбу.

Олександр Пономарьов зізнався, що після розлучення намагався підтримувати спілкування з ексдружинами, проте ті не надто охоче йдуть на контакт. Тому з Вікторією артист взагалі не спілкується, а з Оленою товаришує у фейсбуці.

З Вікторією я не спілкуюся взагалі. А з Оленою ми спілкуємося, але іноді вона мене видаляє з друзів у фейсбуці. Потім додає. Я спокійно до цього ставлюся. Це жінки, з якими я жив, які є мамами моїх дітей. Я їх поважаю,

– поділився Пономарьов.

Батько двох дітей зізнався, що доросла донька Євгенія працює в Португалії, а з сином Сашком він проводить всього один місяць на рік, коли співак влаштовує собі відпустку.

Олександр Пономарьов на питання щодо нових стосунків відповідати не став. Він запевнив, що особисте має залишатись особистим. Раніне музикант не приховував свої романи від публіки, проте обпікшись, повторювати помилки знову не стане.

"Я не буду говорити, чи є натхненниця. Це моє особисте життя, я його уже не афішую. А яка вона має бути – як боженька управить, такою вона і має бути. Я вже пару разів афішував і зрозумів, що це неприємно. Я не хочу про це говорити", – наголосив співак.