57-річна голлівудська акторка Демі Мур була одружена тричі, проте шлюби з музикантом Фредді Муром та акторами Ештоном Кутчером і Брюсом Віллісом завершилися розлученнями. Самотня зірка зізналась, що всі розриви мають спільну причину – вона недостатньо любила себе й намагалась відповідати чужим бажанням.

Останній третій шлюб акторки Демі Мур завершився 7 років тому. Відтоді зірка не поспішає розпочинати серйозні стосунки й зав'язувати нові романи. В інтерв'ю для радіо SiriusXM, яке з'явилось на офіційному ютуб-каналі компанії, вона зізналась, чому розлучалась з коханими чоловіками. Як з'ясувалось, причина криється у самій Демі Мур, а не в її експартнерах.

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Голлівудська зірка щоразу намагалась відповідати бажанням та ідеалам свого чоловіка. Вона жертвувала собою заради екскоханих. Тому зараз Демі Мур переконана, що побудувати успішний міцний шлюб можна лише тоді, коли приймаєш і любиш себе справжньою.

Звучить як кліше, але щастя в шлюбі дійсно залежить від уміння любити і цінувати себе. Я так багато разів себе змінювала, щоб відповідати тому, чого, як мені здавалося, хотіла інша людина. Я намагалася бути бажаною, але ніби не мала власних бажань,

– поділилась акторка.

Вона також наголосила, що її життєвий досвід стане в нагоді молодим парам й допоможе їм зберегти любов, яка звела їх разом.

Три шлюби Демі Мур

Нагадаємо, що перший шлюб Демі Мур з рок-музикантом Фредді Муром тривав п'ять років. Закохані побралися, коли акторці було лише 18 років.

Вдруге вона одружилась з колегою Брюсом Віллісом, у союзі з яким народила трьох доньок – Румер, Талулу та Скаут. Попри те, що зіркові батьки розлучилися, вони продовжують підтримувати стосунки й вражали сімейною ідилією на карантині. Нова дружина актора Емма Хемінг-Вілліс не ревнує чоловіка до колишньої й товаришує як з Демі Мур, так і з дітьми коханого від першого шлюбу.

Проте третє розлучення Демі Мур завершилось менш безхмарно, ніж попереднє. У шлюбі з молодшим актором Ештоном Кутчером вона прожила вісім років. Проте лише нещодавно зірка наважилась розкрити, що впродовж всього цього часу втрачала себе. Схоже, саме третій союз наштовхнув зірку до прийняття себе справжньою.