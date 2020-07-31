57-летняя голливудская актриса Деми Мур была замужем трижды, однако браки с музыкантом Фредди Муром и актерами Эштоном Кутчером и Брюсом Уиллисом завершились разводами. Одинокая звезда призналась, что все разрывы имеют общую причину – она недостаточно любила себя и пыталась соответствовать чужим желаниям.

Последний третий брак актрисы Деми Мур завершился 7 лет назад. С тех пор звезда не спешит начинать серьезные отношения и завязывать новые романы. В интервью для радио SiriusXM, которое появилось на официальном ютуб-канале компании, она призналась, почему расставалась с любимыми мужчинами. Как выяснилось, причина кроется в самой Деми Мур, а не в ее экс-партнерах.

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Голливудская звезда каждый раз пыталась соответствовать желаниям и идеалам своего мужа. Она жертвовала собой ради экс-любимых. Поэтому сейчас Деми Мур убеждена, что построить успешный крепкий брак можно только тогда, когда принимаешь и любишь себя настоящей.

Звучит как клише, но счастье в браке действительно зависит от умения любить и ценить себя. Я так много раз себя меняла, чтобы соответствовать тому, чего, как мне казалось, хотел другой человек. Я пыталась быть желанной, но будто не имела собственных желаний,

– поделилась актриса.

Она также подчеркнула, что ее жизненный опыт пригодится молодым парам и поможет им сохранить любовь, которая свела их вместе.

Три брака Деми Мур

Напомним, что первый брак Деми Мур с рок-музыкантом Фредди Муром продлился пять лет. Влюбленные поженились, когда актрисе было всего 18 лет.

Во второй раз она поженилась с коллегой Брюсом Уиллисом, в союзе с которым родила трех дочерей – Румер, Талулу и Скаут. Несмотря на то, что звездные родители расстались, они продолжают поддерживать отношения и поражали семейной идиллией на карантине. Новая жена актера Эмма Хеминг-Уиллис не ревнует мужа к бывшей и дружит как с Деми Мур, так и с детьми любимого от первого брака.

Однако третий развод Деми Мур завершился менее безоблачно, чем предыдущий. В браке с молодым актером Эштоном Кутчером она прожила восемь лет. Однако лишь недавно звезда решилась раскрыть, что на протяжении всего этого времени теряла себя. Похоже, именно третий союз натолкнул звезду к принятию себя настоящей.