46-летний украинский певец был женат дважды, однако о личной жизни говорит крайне редко. Александр Пономарев впервые рассказал, как сложились его отношения с экс-супругами и с какой из бывших все же поддерживает общение.

Уже 8 лет Александр Пономарев носит звание одного из самых желанных холостяков страны. Певец упорно отказывается комментировать свои романтические отношения, и в интервью для программы "Утро с Украиной" все же разговорился хотя бы о бывших женах. Разводился артист дважды.

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Первой избранницей Пономарева была продюсер Алена Мозговая, с которой он прожил 10 лет и воспитывает дочь Евгению. Певец признался, что жена не слишком нравилась его матери, которая была против отношений пары. Во второй раз он пошел под венец со студенткой пятого курса Киевского национального университета имени Шевченко Викторией Мартынюк, которая на 13 лет моложе своего мужа. Вторая жена родила ему сына Александра, однако супруги развелись после 6 лет брака.

Александр Пономарев признался, что после развода пытался поддерживать общение с экс-супругами, однако те не слишком охотно идут на контакт. Поэтому с Викторией артист вообще не общается, а с Аленой дружит в фейсбуке.

С Викторией я не общаюсь вообще. А с Аленой мы общаемся, но иногда она меня удаляет из друзей в фейсбуке. Затем добавляет. Я спокойно к этому отношусь. Это женщины, с которыми я жил, которые являются мамами моих детей. Я их уважаю,

– поделился Пономарев.

Отец двоих детей признался, что взрослая дочь Евгения работает в Португалии, а с сыном Сашей он проводит всего один месяц в году, когда певец устраивает себе отпуск.

Александр Пономарев на вопрос о новых отношениях отвечать не стал. Он заверил, что личное должно оставаться личным. Ранее музыкант не скрывал свои романы от публики, однако обжегшись, повторять ошибки снова не станет.

"Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить ", – подчеркнул певец.