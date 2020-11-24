Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится с поклонниками яркими моментами из своей жизни. На этот раз она показала страстное видео с мужем Андреем Диким.

Известная украинская телеведущая и актриса поделилась очередным роликом на личной инстаграм-странице. Лилия Ребрик не стесняется показывать личную жизнь на публику, а наоборот, охотно делится с фанами яркими кадрами и роликами.

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Лилия Ребрик предстала перед камерой в пудровом спортивном костюме от ее коллекции "Дико люблю" с коллаборацией украинского бренда. Наряд она объединила с черными угги. Актриса распустила волосы и сделала легкий макияж.

На видео она изображена вместе с мужем Андреем Диким. Вместе они выполняют страстный танец. Андрей позирует в черном свитере и брюках, которые объединил с удобными кроссовками. Зажигательным роликом звездная пара взбудоражила сеть.

"Танцуй пока молодой, и когда старик, и когда грустно, и когда очень весело! Танцуй утром вместо зарядки, днем ​​- когда имеешь паузу, вечером – на несколько минут перед сном! Танцуй, чтобы насытить свою кровь кислородом, чтобы заставить мышцы быть в тонусе, не оставляй шанса жиру, а даже если и имеешь его – растряси его танцем", – написала Лилия Ребрик под зажигательным видео.