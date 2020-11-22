Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик выходные проводит с семьей. Она устроила прогулку с мужем и дочерьми, а трогательной фотографией поделилась с поклонниками.

Лилия Ребрик опубликовала милое фото на личной странице в инстаграме. Она часто показывает поклонникам интересные семейные моменты и в выходной решила не делать исключения.

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Новый снимок Лилии Ребрик с семьей

В прохладный воскресный день Лилия Ребрик с мужем, танцором Андреем Диким и дочерьми – Дианой и Полиной отправились на прогулку. Телеведущая решила сделать яркое селфи, на котором все изображены невероятно счастливыми.

Звездная семья позировала на камеру в одинаковых шапках бежевого цвета с красной надписью "Дикая семейка". Также у девочек были одинаковые курточки с леопардовым принтом. Андрей выбрал для прогулки черную куртку, а Лилия – бежевую эко-шубку. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Старшая дочь Ребрик – Диана, держала в руках домашнего любимца. Собачку породы бишон фризе девочке подарила Настя Каменских в начале октября.



Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Instagram / @ liliia.rebrik