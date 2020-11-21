Карантин выходного дня позволяет актрисе и ведущей Лилии Ребрик больше времени посвящать мужу и детям. С 8-летней дочкой Дианой она устроила утреннюю зарядку, которую показала в сети.

Телезвезда Лилия Ребрик является прекрасным примером для своих детей. Старшая дочь Диана подражает звездной мамочке, выбрав актерскую карьеру и увлекаясь бальными танцами. Однако ведущая старается воспитать у девочки еще и любовь к здоровому образу жизни, поэтому совместные утренники они начинают с разминки. Видео субботних развлечений знаменитость показала в инстаграм-профиле.

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Веселое видео Лилии Ребрик с дочкой

В просторной гостиной загородного дома ведущая показывала дочке простые движения, ассоциируя их с привычными утренними ритуалами – чисткой зубов, одеванием, уборкой. 8-летняя Диана не сдерживала своего восторга от такой движухи.

"Секрет заключается в том, что поощрять ребенка к полезным привычкам нужно только в игровой форме, ну и своим примером. Детям – интересно, маме – полезно", – подчеркнула Лилия Ребрик.

Для движухи звезда выбрала стильный темно-синий костюм, который состоит из брюк и кофты с завязками. Наряд выгодно подчеркивал фигуру Лилии Ребрик. Даже утром она позировала с макияжем и укладкой, покорив поклонников безупречным видом. Диана также выбрала костюм, однако желтого цвета с изображением зебр. Звездная мамочка не только успела собраться сама, но и сделала красивую прическу дочке.