Украинская телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз на съемочной площадке продемонстрировала эффектный look. Она предстала перед камерами в красивой блузке и кожаных штанах.

Лилия Ребрик обожает свою работу и каждое утро отправляется туда, как на праздник. В кадре она всегда выглядит безупречно и показывает поклонницам варианты стильных повседневных образов. Новый look знаменитости можно увидеть на инстаграм-странице программы "Ранок з Україною", где она ведущая.

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Эффектный look Лилии Ребрик

Для утреннего выпуска звезда выбрала элегантный наряд. Она позировала в бежевой блузке, у которой сбоку был большой карман. Также Лилия надела укороченные кожаные брюки коричневого цвета. Среди аксессуаров образ Ребрик дополняли длинные изумрудные серьги с кистями.

Волосы красавица-блондинка вложила в красивые локоны и забрала набок. На лице она сделала нежный макияж: веки накрасила тенями коричневых оттенков, а на губы нанесла нюдовый блеск.



Эффектный look Лилии Ребрик / Instagram / @ranok_ua