Лилия Ребрик, украинская актриса и телеведущая, показала, как проводит карантин выходного дня. Звезда сфотографировалась вместе с мужем Андреем Диким и всей семьей.

После введения в Украине правительством карантина выходного дня, люди по-разному реагируют на это решение. Известная украинская актриса и телеведущая также прокомментировала новые условия карантина и показала, как проводит время.

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Лилия Ребрик опубликовала новое трогательное фото, сделанное дома. На нем изображена актриса в молочном свитере, а на ее коленях сидит дочка. Также на фото изображен муж Лилии Андрей Дикий и остальные члены семьи известной телеведущей. Они все улыбаются на камеру и хорошо проводят время вместе во период пандемии.

В подписи к фото Лилия Ребрик поделилась мнениями относительно карантина выходного дня. "Карантин выходного дня наступил! Кто-то категорически против, кто-то – категорически за, мнения разделились, мне кажется, фактически пополам", – написала актриса. Она отметила, что соблюдать законы придется и поделилась, как можно выйти из ситуации.

Предлагаю сегодня устроить ресторан прямо у себя дома! Имеете финансовую возможность – поддержите рестораторов, закажите что-то домой, не имеете – сервируйте красиво стол, включите любимую музыку или даже фильм! Можете устроить семейный ужин (как мы сегодня), а если есть вдохновение – то организуйте романтическую (когда дети лягут спать),

– написала телеведущая.

Звезда добавила, что даже если вы в одиночестве, то надо себя побаловать, потому что это добавит немного праздника в этот холодный ноябрь. "Возьмите свою лучшую скатерть, достаньте из шкафа давно забытый сервиз, красивые бокалы, зажгите на столе свечи! Это все объединяет, дарит тепло, расслабляет, к тому же положительные эмоции укрепляют иммунитет" – утверждает Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik