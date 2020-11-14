Лілія Ребрик, українська акторка та телеведуча, показала, як проводить карантин вихідного дня. Зірка сфотографувалась разом з чоловіком Андрієм Диким та всією родиною.

Після запровадження в Україні урядом карантину вихідного дня, люди по-різному реагують на це рішення. Відома українська акторка та телеведуча також прокоментувала нові умови карантину та показала, як проводить час.

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Лілія Ребрик опублікувала нове зворушливе фото, зроблене вдома. На ньому зображена акторка в молочному светрі, а на її колінах сидить донечка. Також на фото зображений чоловік Лілії Андрій Дикий та решта родини відомої телеведучої. Вони всі усміхаються на камеру та гарно проводять час разом під час пандемії.

У підписі до фото Лілія Ребрик поділилась думками стосовно карантину вихідного дня. "Карантин вихідного дня настав! Хтось – категорично проти, хтось – категорично за, думки розділилися, мені здається, фактично навпіл", – написала акторка. Вона зазначила, що дотримуватися законів доведеться та поділилась, як можна вийшти з ситуації.

Пропоную сьогодні влаштувати ресторан просто в себе вдома! Маєте фінансову можливість – підтримайте рестораторів, замовте щось додому, не маєте – сервіруйте гарно стіл, включіть улюблену музику або навіть фільм! Можете влаштувати сімейну вечерю (як от ми сьогодні), а маєте натхнення – то організуйте романтичну (коли вже діти полягають спати),

– написала телеведуча.

Зірка додала, що навіть якщо ви на самоті, то треба себе побалувати, бо це додасть трохи свята у цей холодний листопад. "Візьміть свою найкращу скатертину, дістаньте з шафи давно забутий сервіз, гарні бокали, запаліть на столі свічки! Це все об’єднує, дарує тепло, розслабляє, до того ж позитивні емоції зміцнюють імунітет" – стверджує Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik