Українська телеведуча Лілія Ребрик вкотре на знімальному майданчику продемонструвала ефектний look. Вона постала перед камерами у красивій блузці та шкіряних штанах.

Лілія Ребрик обожнює свою роботу і щоранку вирушає туди, як на свято. У кадрі вона завжди виглядає бездоганно та показує шанувальницям варіанти стильних повсякденних образів. Новий look знаменитості можна побачити на інстаграм-сторінці програми "Ранок з Україною", де вона є ведучою.

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Ефектний look Лілії Ребрик

Для ранкового випуску зірка обрала елегантне вбрання. Вона позувала у бежевій блузці, що збоку мала велику кишеню. Також Лілія одягнула вкорочені шкіряні штани коричневого кольору. Серед аксесуарів образ Ребрик доповнювали довгі смарагдові сережки з китицями.

Волосся красуня-білявка вклала в гарні локони і забрала набік. На обличчі вона зробила ніжний макіяж: повіки нафарбувала тінями коричневих відтінків, а на губи нанесла нюдовий блиск.



Ефектний look Лілії Ребрик / Instagram / @ranok_ua