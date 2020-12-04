Вещи модельера из Львова Руслана Багинского покорили мировых звезд. Одной из них является попдива Мадонна, которая неоднократно выбирала шляпы от украинского дизайнера для светских выходов. Она показала новый образ, который довершила аксессуарами от Багинского.

Головные уборы от Руслана Багинского довершают брендовые look голливудских звезд и становятся эффектными элементами съемок для престижных глянцев. В очередной раз в шляпах украинского дизайнера появилась 62-летняя певица Мадонна. На личной странице в инстаграме она опубликовала видео в смелом образе, а известный модельер рассказал о сотрудничестве с культовой исполнительницей.

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Мадонна в шляпах от украинского дизайнера

В роскошном доме в Беверли-Хиллз певица сняла новое видео с дерзкими танцами. Перед камерой она предстала в наряде от известного итальянского дома моды Schiaparelli. На ней элегантное длинное пальто темно-синего цвета, украшенное драгоценной фурнитурой. Оно фантастически подчеркивает фигуру звезды. Пальто артистка соединила со штанами с голубым принтом и кожаными перчатками.

Из аксессуаров Мадонна выбрала многочисленные украшения, бриллиантовые грилзы от американского бренда Gabby Elan Jewelry и baker boy cap от Руслана Багинского. Одна из шляп – модель из осенней коллекции дизайнера, другая создана на заказ с вышитой кристаллами буквой M.

Модельер Руслан Багинский рассказал, что его шляпы Мадонна полюбила после съемки для Vogue Italia. Именно для глянцевой фотосессии знаменитости изготовили кастомную baker boy cap с кристаллами. С тех пор певица регулярно пополняет свой гардероб головными уборами украинского бренда.

"Летом 2018-го наш ассистент с чемоданом головных уборов улетел в Лиссабон, чтобы успеть на съемку Vogue Italia с Мадонной. О кавер-стори фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота и нашу кастомную шляпу тогда написали все, а Madame X стала неофициальным послом RB – у меня дома нет столько моих головных уборов, как у нее в Португалии", – признался Руслан Багинский.