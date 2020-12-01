Известная американская певица Мадонна показала, как отпраздновала День благодарения, обнародовав редкое видео. Звезда показала всех 6 детей, а также молодого бойфренда Ахламалика Уильямса.

На прошлой неделе в Америке проходило празднование Дня благодарения – одного из важнейших праздников в году. В его день, традиционно, за столом, на котором практически всегда стоит индейка, собирается вся семья. Каждый из семьи должен поблагодарить за все хорошее, что произошло в их жизни.

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Популярная американская певица Мадонна не стала исключением и так же отпраздновала День благодарения с семьей. Редкими кадрами она поделилась на личной странице в Инстаграме.

Мадонна опубликовала короткий видеоролик, который сняла в День благодарения. На нем можно увидеть всех 6 детей артистки: 24-летнюю дочь Лурдес, 20-летнего сына Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летнюю Чифундо и 8-летних двойняшек Стеллу и Эстер.

Кроме них, на видео изображен и молодой бойфренд певицы – 26-летний танцовщик Ахламалик Уильямс. Сначала Мадонна с детьми позирует перед камином, а потом появляется на коленях и в объятиях любимого.

Потрясающие воспоминания... Выражаю благодарность,

– написала Мадонна под видео.