День благодарения в США и нескольких других странах отмечают в четвертый четверг ноября. В этом году этот день пришелся на 26 ноября. Для американцев этот праздник является одним из самых важных в году, поэтому они уделяют ему много внимания. Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку фотографий знаменитостей, где они показали семейные празднования.

Традиционно, со Дня благодарения в Америке и некоторых других странах начинаются зимние праздники. Этот сезон включает в себя Рождество и длится до Нового года. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом. Каждый из присутствующих должен поблагодарить за все хорошее, что произошло в его жизни. Также в американских семьях ставят на стол индейку, которая является одним из символов праздника. Как в этом году День благодарения отмечали звезды – смотрите в подборке 24 канала.

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Риз Уизерспун

Знаменитая актриса на личной странице в инстаграме обнародовала фотографию, где показала праздничный стол, за которым вместе с семьей провела особый вечер. На миловидной фотографии вместе с Риз изображены ее муж Джим Тот и их общий 8-летний сын Теннесси. Также видим двоих детей Уизерспун от предыдущего брака – 17-летнего сына Дика и 21-летнюю дочь Аву.

Наша семья поздравляет всех с Днем благодарения. Выражаю большую благодарность всем передовым работникам, медицинским работникам и людям, которые сегодня опекаются другими. И я глубоко вам благодарна! Отправляю свою любовь,

– написала в заметке актриса.

Иванка Трамп

Дочь Дональда Трампа также поделилась миловидным семейным снимком и поздравила поклонников с Днем благодарения. В своем инстаграме она обнародовала новое фото, где позирует вместе с мужем и тремя детьми. Все одеты в комфортную домашнюю одежду и наслаждаются праздничным днем.

"Счастливого Дня благодарения", – написала в публикации Иванка Трамп.

Гвинет Пэлтроу

В День благодарения Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл и сыном Мозесом побывала на могиле своего отца. В заметке актриса написала: "26 ноября этого года я смогла посетить место упокоения моего отца (в его день рождения). С этими двумя любовями всей моей жизни. Счастливого Дня благодарения. Жизнь имеет невероятные максимумы и минимумы. Возможно, чувствовать все это одновременно – это искусство".

Джеймс Миддлтон

С Днем благодарения поздравил и брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон: "Я благодарен своим собакам. Не только сегодня, но и каждый день. Они являются моим светом в самые темные времена. Теперь я возлагаю на себя задачу отблагодарить их за все, что они делают для меня".

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Селин Дион

Канадская певица Селин Дион поделилась новым фото и присоединилась к числу звезд, которые поздравили граждан США с праздником: "Всем, кто празднует в Соединенных Штатах Америки (и во всем мире), я хочу пожелать безопасного и счастливого Дня благодарения. Хотя мы можем праздновать отдельно, мы все вместе по духу. Отправляю вам всю свою любовь".

Кьяра Ферраньи

Популярная итальянская блогерша и знаменитая мамочка Кьяра Ферраньи вместе с семьей также отпраздновала День благодарения. Она поделилась миловидными кадрами сына, который искренне улыбается, сидя за столом, где стоит большая запеченная индейка.

Спасибо за мою маленькую индейку,

– написала звезда.

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Кортни Кокс

Актриса Кортни Кокс каждый год на День благодарения получает невероятно большое количество сообщений с гифкой, где запечатлен момент из культового сериала "Друзья", где она танцует с индейкой на голове. В 2020 году знаменитость решила поздравить своих поклонников, повторив эту легендарную сцену.

Мила Йовович

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович также провела День благодарения с семьей. Звезда показала большую индейку, которую приготовила для праздника, и поделилась трогательной фотографией, где изображена вместе с родными: "С Днем благодарения всех! Любой повод праздновать во время карантина – это прекрасно".

Тейлор Хилл

Американская модель Тейлор Хилл поделилась очаровательным видео. Она вместе с домашним любимцем позировала на фоне невероятно красивой заснеженной природы. "Благодарна", – лаконично подписала ролик красавица.

Пэрис Хилтон

Певица Пэрис Хилтон оригинально поздравила многомиллионную аудиторию подписчиков в инстаграме. Она обнародовала яркий коллаж, где позирует полностью обнаженной в фартуке. Звезда показала, как готовит праздничный ужин.

С Днем благодарения всех! Я благодарна за все: мою семью, друзей, домашних любимцев, здоровье и любовь к моей жизни. Жизнь прекрасна!

– написала Пэрис.

Сальма Хайек

Актриса Сальма Хайек также сделала фотографию возле праздничного стола. Она призвала находиться в безопасности и быть благодарными.