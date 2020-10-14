Сегодня телеканал "ICTV" покажет все серии украинского сериала "Доброволец" – детективного боевика о бойце и его побратимах, которые пытаются спасти Киев от военных преступников и предотвратить теракт в День защитника Украины.

Сериал поднимает на большом экране тему адаптации ветеранов российско-украинской войны к гражданской жизни и показывает, что чувствуют военные, которые прошли АТО.

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Съемки сериала "Доброволец"

Во второй части эксклюзивного интервью с создателями "Добровольца": режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, актером и ветераном АТО Олегом Шульгой и продюсером Игорем Кондратюком читайте о том, почему этот сериал сравнивают с "первохристианским мучеником в яме со львами" и стоит ли ожидать в скором времени появления новых сериалов на патриотическую тематику. А также узнавайте, когда украинское кино и сериальная индустрия станут независимыми от фамилий в государственных кабинетах, и чем вскоре звездные создатели еще порадуют зрителей.

В первой части разговора – о том, как работалось команде, что неожиданного произошло на съемках и почему сериал сильно заслуживает внимания.

"Доброволец" – третий после "Гвардии" и "Киборгов" игровой украинский телесериал на военную тематику с проукраинскими смыслами. Вы соглашаетесь, что было смело – взяться за этот проект?

Олег Шульга: Это смело, но в искусстве всегда все смело! Я не думаю, что Ван Гог размышлял: смело или робко бросить работу и начать рисовать. Или же Бах должен был писать каждую неделю что-то новенькое, потому что в местную церковь придут паломники и им надо, чтобы хор запел молитву. Бах все равно старался как можно лучше. В искусстве надо положить свою жизнь или хотя бы ее часть. Тогда она чего-то и стоит.



Олег Шульга

Возможно, ошибочное, но широко бытует мнение, что телевизионные продукты на украинском на тему войны могут быть не такими популярными и прибыльными, как русскоязычный продукт, что его до сих пор потребляет большая доля нашего населения. Какого вы мнения, Олег?

Олег Шульга: Я не согласен с ориентацией на обслуживание зрителя. Искусство и телеиндустрия должны создавать вкус, образцы, героев. Украинские актеры должны быть лучшими, самыми красивыми, самыми сильными, талантливыми. Это надо создавать, и соответственно запрос будет. Это законы рынка: не только спрос создает предложение, но и предложение порождает спрос. Хочется говорить с профессионалами: "Давайте не бояться и делать свое дело так, как мы считаем нужным, а не так как нам диктуют конечный потребитель или заказчик".

Украинские телеканалы в основном предлагают русскоязычные сериалы так или иначе с пророссийскими смыслами и шутками; развлекательные шоу, грубо говоря, – мыло мыльное. Как метко сравнила жена Олега и волонтер Виталина Маслова, "ваш сериал смотрится среди телевизионного контента даже не как Давид перед Голиафом, а скорее, как первохристианский мученик в яме со львами". У вас был страх получить невысокие показатели, разве нет?

Игорь Кондратюк: Подвернулся случай, потому что фирма, которая снимала "Караоке на майдане", "Шанс" и другие телевизионные проекты с 2005 года, выиграла грант Украинского культурного фонда. Но до этого мы ничего похожего не снимали. Я на это согласился, чтобы попытаться понять, что оно такое. Честно говоря, моя семья знает, что я смотрю в основном только боевики, а не мелодрамы. Могу посмотреть какие-то трагические фильмы, но они мне не добавляют динамики в жизни. Вот если бы это была шестисерийная мелодрама, мне было бы гораздо сложнее.



Игорь Кондратюк

Ахтем Сеитаблаев: Мы отсняли восемь серий, но я предложил сжать до шести. Для мужского кино все же должна быть по своему темпу динамичная история. Я обратился к телеканалу и они согласились, за что им очень благодарен.

Игорь Кодратюк: Но конечно мы понимали, что показатели могут быть невысокие. Например, мне говорили, что это абсолютно нечестная история, когда персонажи сериала Желинский и киевский боксер разговаривают на украинском языке. Ну, снимали бы мы про Геракла, так что, мы бы учили древнегреческий? Это была сознательная съемка на украинском языке. Мы даже не думали, что может быть иначе.

"Доброволец" – отечественный боевик с классическим соблюдением этого жанра. В нашей киноиндустрии похожим был лишь фильм "Позывной Бандерас" тоже с Олегом Шульгой в главной роли. Можно ли сказать, что ваша готовность снимать похожее и соответственно рисковать – это также стремление повысить национальное достоинство?

Ахтем Сеитаблаев: Как вы красиво это говорите. Можно мне записать? Ну, нет конечно. Если бы я так думал, я бы никогда не вышел на съемочную площадку.

Игорь Кондратюк: На самом деле, на площадке мы понимали, что снимаем не комедию, а трагедию о людях, которые в мирное время вынуждены были защищать Украину и потеряли близких а АТО.



Съемки сериала "Доброволец"



Съемки сериала "Доброволец"



Съемки сериала "Доброволец"

Ахтем Сеитаблаев: Мне кажется, съемка фильма, условно говоря, – это работа хирурга. Ты идешь на операцию и не имеешь права быть слишком эмоциональным.

"Доброволец" может спровоцировать общество на диалог на непроговоренные темы адаптации ветеранов к мирной жизни? Можем ли мы утверждать, что при отсутствии этого диалога формируется вакуум, который заполняет российская пропаганда, что дальше и приводит к агрессивным враждебным столкновениям среди населения?

Ахтем Сеитаблаев: Скажу так. Если "Доброволец" будет первым и последним фильмом, который касается этой темы, то никакого проговаривания не будет.



Съемки сериала "Доброволец"

Поговорим о госфинансировании. В июле 2020 года Министерство культуры выделило 1 миллиард гривен на поддержку кинопроизводства. Из них 100 миллионов пойдут на украинские сериалы патриотического характера, а 50 миллионов – на кино. Вы, как люди в теме, скажите, это много или мало?

Игорь Кондратюк: Честно? Я об этом не знал. 50 миллионов на кино – это не очень много. Это полтора фильма, если фильм красивый и достоверный.

Ахтем Сеитаблаев: А на "Довбуша", "Захара Беркута" не хватит...

Игорь Кондратюк: Смотри, какая история с патриотическим кино. К примеру, читая историю о "Крутах", я представлял гораздо более крутую историю об этих персонажах, чем ее показал режиссер в фильме "Круты". Но я не буду за это его наказывать, потому что, как показывает опыт, хорошие истории переснимаются потом двадцатью режиссерами. Может, кто-то потом снимет так, как мне понравится.



Игорь Кондратюк

Когда говорят, что дают деньги на патриотический сериал, хотелось бы сначала понять, какие эпизоды нужны нашему современному патриотизму: за 2014 год или о "Довбуше", Богдане Хмельницком или, как Артем хочет снять, о Конотопской битве? Ты прекрасно сказала фразу. Однако здесь никто за этим столом не понимает, что за этим стоит. На ту сумму может стоить 2 серии сериала, смотря что снимать.

Ахтем Сеитаблаев: Сериал дает возможность подробно, существенно рассказывать историю не одного героя, а нескольких. Он может добавить объема, когда ты рассказываешь о локальной борьбе за что-то. Дает объемный рассказ о времени, эпохе, характеристике взаимоотношений и так далее.

Деньги в производстве – это же не просто похвастаться, что у нас такой вот бюджет. Нет. Это кровеносная система, благодаря которой ты можешь привлечь лучших специалистов. Например, рядом с Робертом Патриком смотришь на Виктора Жданова или на Олега Стефана, Андрея Исаенко...

И есть необыкновенное чувство гордости за их совместную работу и дружескую поддержку друг друга. Роберт Патрик говорит своему партнеру-украинцу: "Good job guys", потому что они на профессиональном уровне, как коллега коллеге, отдают должное. Если хороший сценарий и достаточно средств и профессиональная креативная команда, то сериал может быть явлением! Как явлением стал сериал "Поймать Кайдаша" – переосмысленная классическая драматургия, осовремененная, с юмором, построенная на фундаментальных для любого человека вещах. Талант Натальи Ворожит и команды позволил на таком благодатном материале сделать классный продукт.



Ахтем Сеитаблаев

Когда украинское кино и сериальная индустрия в Украине вступят на путь устойчивого развития и станут независимыми от фамилий в государственных кабинетах?

Игорь Кондратюк: С событиями прошлого года все очень возможно. Мы не сформированная до конца нация, и эта война тому подтверждение. Украина должна отвоевать Крым и Донбасс. Я бы не сказал, что нынешнее Госкино унаследовало 100% предыдущего опыта. Я все это видел по суммам, которые тратятся, и темам, которые они поднимают. Речь не идет об идеологии... А поддержка патриотических фильмов – это идеология. Единственная проблема в том, что никто не будет снимать исторические фильмы о нас. Понимаешь, ни поляки, ни белорусы, ни россияне не покажут, к примеру, Тараса Бульбу таким, каким он есть.

Как вы оцениваете нынешние результаты конкурса Госкино и тот скандал, который поднялся вокруг него?

Игорь Кондратюк: На последнем, четырнадцатом по счету, питчинге я, как продюсер, выиграл грант на съемку в категории авторского кино фильма "В зените". Режиссер – Игорь Стеколенко, он же вместе с Ольгой Рекой – авторы сценария. Этот фильм – на медицинскую тему, которая сейчас в связи с пандемией, на наш взгляд, актуальна, хотя герои – хирурги, а не вирусологи. Что касается скандала, вернее скандалов, то я читал и слежу за ходом. Однако никакого своего отношения или видения еще не сформировал. Я все же в кино – неофит.

На международной арене нам готовы давать деньги для создания патриотических фильмов?

Олег Шульга: У меня есть туз в кармане – австралийский проект от каннского режиссера, который уже идет. Это их инициатива – художественно рассказать историю об украинском спортсмене, который здесь добился высот, воспитал олимпийских чемпионов и стал национальным героем – тренером в Австралии! Австралия инициировала съемку этого фильма о парусном спорте. То есть прецедент есть.



Олег Шульга

Игорь Кондратюк: Я сошлюсь на опыт Натальи Ворожбит, которая сняла "Погані дороги". По ее мнению, чтобы этот фильм стал интересен всем, там должны рассматриваться вопросы людей, находящихся в экстремальной ситуации. То есть, чтобы там не было идеологии, патриотизма, а можно было показать правду, где на первом месте человек. И реально такая история есть.

В нашем сериале также Олег Шульга играет героя, который травмирован событиями. Это общечеловеческие истории, их показывают американцы в сериалах об операции "Буря в пустыне". В мире есть десять горячих конфликтов, и эти конфликты на чем-то базируются. Яркий пример конфликта: Израиль и Палестина – тотальная история непонимания друг друга. Любая копродукция вынуждена историю показывать для всех стран. Если украинцы не будут раскрывать в кино трагедию, в которой гибнут люди, и свое видение, то грош нам цена. Надеюсь, мы сняли такую вещь, от которой надо отталкиваться.



Интервью с создателями сериала "Доброволец"

Скажу от себя. Мой дядя – демобилизованный военный с посттравматическим расстройством. Я специально позвонила ему в перерыве между двумя сериями "Добровольца". Он сказал, что смотрит вместе с женой. Это свидетельствует, что в обществе пользуется спросом такой контент и общество не отказывается от него.

Игорь Кондратюк: Вместе с тем, об этом прекрасно написал Сеитаблаев в нашей группе "Доброволец", что "Сватов" посмотрели лучше, чем нас. Это срез нашего общества.

"Доброволец" уже есть в свободном доступе на ютубе телеканала "ICTV". Планируются ли показы и обсуждения с военными?

Игорь Кондратюк: На самом деле телеканал планировал сделать несколько встреч в Киеве, Вильнюсе, Одессе, Днепре и даже выпустили мерчендайз. Но, к сожалению, отменили из-за коронавируса.

Олег Шульга: Меня приглашало в Одессу командование "Юг" на 14 октября. Военные – лучший зритель, потому что тот, кто не был в АТО, не сможет так проникнуться. И понять, насколько это ему было интересно, проследить линию боевика. Может, когда-то что-то еще побудит поговорить с ветеранами о "Добровольце".

Чем вскоре еще порадуете зрителей? Расскажите, пожалуйста, о ваших новых проектах.

Ахтем Сеитаблаев: В октябре две ленты "Ми є, ми поруч" режиссера Романа Балаяна и "З зав’язаними очима" режиссера Тараса Дроня, где мы с Олегом снимались в главных ролях, поедут на международный фестиваль. Мы не поедем, но ленты там встретятся. Также 19 ноября должна выйти в прокат лента "Номера" по пьесе Олега Сенцова. Это антиутопия и сочетание драмы, мелодрамы с гротеском. Нас интересно восприняли на фестивале Берлинале. Мы волновались, а потом услышали неуверенный смешок. То есть зритель думал: "Если я засмеюсь, это будет культурно или нет?" А когда все начали смеяться вслух, мы с Олегом выдохнули и поняли: лента "заходит" зарубежным зрителям.

Я также сейчас ставлю спектакль по Лесе Украинке "Лесная песня", где исключительно украинские актеры играют на крымскотатарском языке.

Игорь Кондратюк: Челлендж, такой театральный челлендж...

Ахтем Сеитаблаев: Но как же красиво звучит речь кырымлы у украинских актеров.



Ахтем Сеитаблаев

Ахтем, вы ведь также сыграли главную мужскую роль в черно-белом кино "Ми є, ми поруч" Романа Балаяна…

Ахтем Сеитаблаев: Навыки актера в фильме Романа Гургеновича мне почти не пригодились. Ни минуты я не чувствовал себя уверенно. Ты будто идешь по канату с завязанными глазами. Потому что как только я уверенно становлюсь на ноги, он говорит: "Стой, ты что, текст учил? Сейчас будем все переделывать".

Игорь Кондратюк: Боже, какой красивый режиссер…

Ахтем Сеитаблаев: Или я ему говорю: "Давайте как-нибудь порепетируем?" А он отвечает: "Смотри, мой дорогой, во-первых, это бесполезно". Не сразу поймешь, что он шутит. Тем более, когда тебя и так иногда трясет, потому что повезло сниматься у Балаяна.

Как-то через две недели съемок зашел к нам кинокритик Андрей Алферов и говорит: "Ты прочти воспоминания Янковского, когда Роман Гургенович снимал "Полеты во сне и наяву". Читаю, почти слово в слово! Актеры никогда не знали, что и как он хочет завтра снять. Режиссер, возможно, нуждался в этой неуверенности актера, которая затем транслируется в персонажа. Роман Гургенович Балаян, по моему скромному мнению, в чистом виде импрессионист, который рисует полифонию эмоций и чувств, определенную экспрессию и в конце создает свой уникальный мир…

Олег Шульга: Ты так рассказываешь, что я тоже хочу к таким режиссерам, а не с тобой работать (смеется).



Ахтем Сеитаблаев и Олег Шульга

Ахтем Сеитаблаев: Это в чистом виде авторское кино, которое можно будет увидеть в украинском прокате примерно через год.

Посмотреть сериал "Доброволец" можно здесь.

Фото: Сергей Терещенко и Виктор Тимохин, архив творческой группы "Добровольца".

Запись разговора проводилась в Pizza Veterano.