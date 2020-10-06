Дебютировал сериал "Доброволец" – украинский детективный боевик о бойце и его собратьях, которые пытаются спасти Киев от военных преступников.

Увлекательный экшн рассказывает о добровольце, который вернулся домой с фронта. Он – единственный из отряда кто выжил во время разведывательной операции. После трагических событий пытается адаптироваться к мирной жизни, но на этом его война не заканчивается…

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В разгаре премьеры мы пообщались с создателями сериала: режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, актером и ветераном АТО Олегом Шульгой и продюсером Игорем Кондратюком. В первой части эксклюзивного интервью для 24 канала читайте, как работалось команде вместе, что неожиданного произошло на съемках, почему сериал очень заслуживает внимания зрителей.



Интервью с создателями сериала "Доброволец"

А также узнайте о том, почему актерская профессия очень пригодна к войне, догнал ли главного актера посттравматический синдром на съемочной площадке и почему перед камерой иногда стоять страшнее, чем под "Градами".

Телеканал "ICTV" определил ваш сериал как "патриотический экшн" от создателей "Киборгов". Не раскрывая до конца сценарный ход, расскажите, что интересного и оригинального вы предложили зрителям?

Ахтем Сеитаблаев: "Доброволец " – детективная, эмоциональная и динамичная история, в которой много интересного с точки зрения исполнения: сцены боевого столкновения в мирном городе, сцены боевых действий. Но для меня это в первую очередь истории людей, возвращающихся с войны в буквальном и метафорическом смысле. Мне об этом судить трудно. Рядом сидит Олег, который прошел войну, он имеет право стопроцентно говорить, каково это – возвращаться. Но имею честь дружить и с кадровыми военными, и с бойцами добровольческих батальонов, следовательно, именно от них знаю, что возвращение якобы в ту же жизнь, в ту же семью – всегда непростое. Это такая же истина, как солнце горячее. Для меня главной задачей была попытка определенно затронуть тему возвращения из настоящей войны через драматическую войну внутри себя, которую ведет наш герой.



Олег Шульга в сериале "Доброволец"

Он считает себя виновным в гибели своих друзей во время выполнения боевого задания. На это накладывается много других страхов, ощущение своей ненужности в этой некогда привычной жизни. Страх возможной неверности не дает дышать полной грудью, ведь дома осталась молодая привлекательная жена. Главный герой уже потом понимает, что его подозрения беспочвенны... и в конце концов настоящая война настигает его в мирной жизни. Он должен защитить людей через известный ему инструментарий – военное знание. Необходимость действовать в чрезвычайно экстремальных ситуациях помогает ему получить здесь эти "лекарства", которые облегчают его собственную боль: чувство вины за гибель друзей. Здесь ему удалось защитить своих близких.



Съемки сериала "Доброволец"

"Доброволец" – телевизионный многосерийный художественный фильм, рассчитанный на широкую аудиторию. В нем есть и эмоциональная мелодраматическая линия, и детективная, и попытка исследования внутреннего состояния человека, который пытается разобраться сам с собой, чтобы как можно в меньшей мере принести вред близким. За короткий срок мы достойно справились. Не скажу, что мы сделали что-то из ряда вон выходящее, но никому из нас не должно быть стыдно. Как и не должно быть стыдно зрителю, потому что зритель видит и чувствует, когда его уважают.



Ахтем Сеитаблаев стал режиссером сериала "Доброволец"

Где и как проходили съемки? Что неожиданного случилось?

Олег Шульга: события происходят в современном мирном Киеве. То есть война приходит сюда. Зрителей ждут взрывы, сцены погони, убийства, стрельба. Я благодарен всем каскадерам и постановщику, потому что у нас все загнано в рамки, поэтому не было времени репетировать столько, сколько хотелось бы. Одна за другой драка-драка-драка! Говорю каскадеру: "Извини, я тебя по-настоящему ударил локтем по затылку". А он отвечает, что если бы на его месте был не опытный спортсмен, а актер, то я бы его реально вырубил! Были смешные истории, а иногда и нет. В другой драке своего товарища актера я случайно ударил по лицу. И мне очень жаль, и ему неприятно...



Съемки сериала "Доброволец"



Съемки сериала "Доброволец"

Олег, по-вашему, в чем новизна "добровольца"?

Олег Шульга: Наш сериал первый в том, что мы открываем тему войны в гражданской жизни. Это буквальная война. Наш герой видит в Киеве военного преступника, которого видел на Донбассе, и начинает охоту... Такие случаи есть, об этом нельзя молчать.

Если обобщим, то наша жизнь не мирная, во многих сферах люди ведут войну, идут боевые действия за Украину. Мы сделали первый украинский сериал на эту тему. Пусть будет еще.



Актер и военный Олег Шульга снялся в сериале "Доброволец"

Игорь Кондратюк: Пусть будет, но так, чтобы не получилось, что мы открыли эту тему и мы же ее и закроем.

Почему, по вашему убеждению, украинскому зрителю стоит увидеть этот сериал?

Игорь Кондратюк: потому что, во-первых, украинский телезритель такого продукта еще не видел. Был сериал Ахтема "Киборги" – легендарная история, но это локальная штука, хотя там прекрасные монологи и присутствует философская тематика относительно того, почему это произошло. Понимаешь, эта тематика никем не поднимается массово. Предыдущее Госкино дало большие средства кинематографу на производство как кино, так и сериалов. Но создатели не очень много получили грантов, чтобы эту тему раскрывать. Я знаю некоторых режиссеров и актеров, которые сами воевали. Есть много людей, которые это пережили, но очень мало тех, кто осмелился написали сценарий и взяться за это.

Как ни странно звучит, но все, что происходит на Востоке с 2014 года, грандиозное. Мы сидели здесь, извините, жевали сопли, занимались кто чем, и вдруг состоялась война за независимость, которой до этого в Украине не было! Есть большая боязнь это описать у всех, кто пишет сценарий. Опять же Наталья Ворожбит в "Киборгах" описала локальную историю людей, которые держат Донецкий аэропорт. По состоянию на сегодня дошло до того, что появился "Доброволец". Не знаю, кто еще покажет в ближайшее время хоть какие-то сериалы, где основной герой – участник АТО, украинский военный.



Игорь Кондратюк впервые стал продюсером украинского сериала

Зная из середины телепроизводство, что-то я не слышал, чтобы кто-то снимал грандиозный байопик, сериал на тему, скажем, Иловайской трагедии... Нам критики могут вменять недостоверность, мол, лучше смотреть израильский сериал об их войне. Но я так не считаю.

Игорь, с 1991 года вы работали продюсером развлекательных и интеллектуальных шоу в Украине. Сейчас впервые дебютировали как продюсер телесериала. Как вам новый опыт?

Игорь Кондратюк: Для меня это новое – продюсерская история в сериале. Я продюсировал на этом проекте вместе с Иванной Дядюрой и четырьмя продюсерами телеканала "ИСТV". Без них точно бы ничего не было: редакторы и продюсеры хотели это кино, несмотря на риск.

Скажу просто и без шуток. У меня были "Шанс" и "Караоке на майдане" – также своего рода сериалы, которые побили все рекорды. Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин тоже были актерами, просто работали без сценария. В "Добровольце" есть две штуки: сценарий и игра актеров. Новой историей для меня является наличие людей, которые играют по заданному сценарию. Все остальные продюсерские вещи – не новые.



Съемки сериала "Доброволец"

Ахтем, поговорим об актерском составе. Вы имели дело и с голливудскими актерами, и с отечественными. Почему при отборе актера для главной роли вы остановились именно на Олеге Шульге? Собственно, чем наши актеры не хуже зарубежных?

Ахтем Сеитаблаев: не я Олега выбирал, но когда впервые услышал его фамилию, то обрадовался. Я знал об этом актере, видел работу, знал его собственный жизненный опыт. Иногда мы считаем, что режиссер – это Демиург, и все должно крутиться вокруг него. В чем-то оно так и должно быть, потому что ты же командир корабля. Но оно не совсем так. Можно сказать, что в кино актер не важен... но это не будет правдой, потому что именно актер рассказывает и наполняет историю своим собственным объемом, своими нюансами, которые ты не можешь заранее знать.

В нашем сериале мощный и очень интересный актерский ансамбль неравнодушных людей. Поэтому, кроме удовольствия от их мастерства, ты чувствуешь их любовь к своей профессии. Это чрезвычайно мотивирует и помогает режиссеру рассказать объемную и содержательную историю. Я радуюсь, что у нас есть главный герой. Потому что если, скажем, в театре нет Гамлета, то не надо его ставить. У нас Гамлет был. И все отмечают это.



Ахтем Сеитаблаев и Олег Шульга

Имеете в виду правдивость в кадре, поскольку Олег воевал на Донбассе?

Ахтем Сеитаблаев: не совсем. Если человек имеет военный опыт, это еще не значит, что внутри кадра он будет настолько гармоничным, как в аналогичной ситуации на войне.

Это как в ситуации, когда ветераны Второй мировой войны говорили о песнях Высоцкого, что тот никогда не был на войне, однако писал пожалуй самое честное о ней. В этом смысле с Олегом мне повезло. С продюсером тоже: Игорь был с нами все время, начиная с работы над адаптацией сценария, когда мы придумывали заново некоторые драматургические повороты или линии персонажей.

Игорь Кондратюк: Когда я вчера разговаривал с Ворожбит, то пришел к выводу, что шоуранер никакого отношения к режиссуре не имеет. Это продюсер, который сам пишет сценарий и потом контролирует. Я думал, что я шоуранер, но мне просто был интересен сценарий (Смеется). Не знаю, как можно его было не так скрупулезно читать, как это делал Ахтем с командой.



Игорь Кондратюк

Олег, как вам работалось с Ахтемом?

Олег Шульга: И очень интересно, и очень напряженно. Как актер, он может не предпринимать активных действий, но ощущается внутри мощная энергия. В моем персонаже это также важно и нужно. Я брал пример именно с Ахтема, как с актера. Вспоминал его работу в сериале "Гвардия", где он вспоминает себя, крымчанином, который идет воевать в Вооруженные силы Украины.

Понимаешь, я был без съемок полгода. Возможно, из-за этого, когда пробовался на другого персонажа, больше нервничал и был слишком импульсивным. С точки зрения режиссера, это больше подходит главному герою. Когда мы искали, о чем делаем кино, я для себя понял, и Ахтем согласился, что это про злость в широком понимании. Где она берется, как она мешает, как разрушает. О негативной энергии, которая бурлит в моем персонаже – человеке вроде бы хорошем, героическом, достойном…



Съемки сериала "Доброволец"

Вы были бойцом российско-украинской войны в 2014-2015 годах. Какая сцена сериала психологически выдалась самой тяжелой?

Олег Шульга: в сериале на восемь серий я никогда не снимался. Мне повезло работать с таким режиссером, который ставил непростые задачи и интересными режиссерскими средствами решал драматические ходы. Например, вспомним сцену с орешками, когда мой герой нагрубил и убежал, а потом пришел мириться с женой. Было не просто, как актеру, прожить, а не механически воспроизвести партитуру, прописанную в сценарии. Ахтем придумал этот парадоксальный ход: начать есть в кульминационный момент сцены. Как результат, сейчас мне написали зрители, что сцена с орешками – бомба, очень точно!

Сложными у нас были комические сцены. Непросто пытаться снять войну очень быстро и за ограниченные средства без больших военных расходов. Сложно бегать и стрелять на коротких расстояниях, беречь патроны…

Игорь Кондратюк: ты хочешь сказать, что на Востоке не берегут патроны?

Олег Шульга: их девать некуда, в землю закапывали! В 2015 году, когда мы поменяли позицию и оказались у "танчика". Я смог им сделать отличный подарок: 12 танковых снарядов, которые нашел в кустах по дороге в процессе переезда. Военный обрадовался, потому что у него все остальные снаряды расписаны... а для актера любые творческие сложности – приятный вызов.



Интервью с создателями сериала "Доброволец"

Я спрашиваю скорее о психологических сложностях. Или в общении с антигероями на съемочной площадке догонял ПТСР?

Олег Шульга: после службы я не испытывал страшного кризиса и посттравматического расстройства. Это особенность профдеформации, потому что я больше четверти века проработал актером в театре. Попав на войну, себя переключил. Вернувшись с войны, снова себя переключил. Это интересное мое военное открытие, что актерская профессия очень пригодна к войне. Нас всех проверяли, испытывали и меня сразу хотели применить в разведке, но.... не все так просто в ВСУ.

Помогли актерские навыки – возможность одновременно держать несколько объектов внимания, двигаться, обладать психикой. Актер всю жизнь работает с телом. Речь идет об отстраненности, когда ты вроде бы не боишься, ты не здесь, просто работаешь. Поскольку я был актером и по-другому пережил войну, видимо, поэтому на площадке не было флешбеков, которые имел мой персонаж в кино.

Во второй части интервью читайте о том, почему сериал "Доброволец" сравнивают с "первохристианским мучеником в яме со львами", стоит вскоре ожидать новых сериалов на патриотическую тематику и когда украинское кино и сериальная индустрия станут независимыми от фамилий в государственных кабинетах.

Посмотреть сериал "Доброволец" уже можно здесь.

Фото: Сергей Терещенко и Виктор Тимохин, архив творческой группы "Добровольца".

Запись разговора проводилась в Pizza Veterano