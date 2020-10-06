Дебютував серіал "Доброволець" – український детективний бойовик про бійця та його побратимів, які намагаються врятувати Київ від військових злочинців.

Захопливий екшн розповідає про добровольця, який повернувся додому із фронту. Він – єдиний із загону хто вижив під час розвідувальної операції. Після трагічних подій намагається адаптуватися до мирного життя, але на цьому його війна не закінчується…

Цікаво Що подивитися на карантині: фільми та серіали від Ахтема Сеітаблаєва

У розпалі прем'єри ми поспілкувалися з творцями серіалу: режисером Ахтемом Сеітаблаєвим, актором і ветераном АТО Олегом Шульгою та продюсером Ігорем Кондратюком. У першій частині ексклюзивного інтерв'ю для 24 каналу читайте, як працювалося команді разом, що несподіваного сталося на зйомках, чому серіал добряче заслуговує на увагу глядачів.



Інтерв'ю з творцями серіалу "Доброволець"

А також дізнайтеся про те, чому акторська професія дуже придатна до війни, чи наздогнав головного актора посттравматичний синдром на знімальному майданчику та чому перед камерою подеколи стояти страшніше, ніж під "Градами".

Телеканал "ICTV" визначив ваш серіал як "патріотичний екшн" від творців "Кіборгів". Не розкриваючи до кінця сценарний хід, розкажіть, що цікавого й оригінального ви запропонували глядачам?

Ахтем Сеітаблаєв: "Доброволець" – детективна, емоційна та динамічна історія, у якій багато цікавого з точки зору виконання: сцени бойового зіткнення в мирному місті, сцени бойових дій. Але для мене це в першу чергу історії людей, які повертаються з війни у буквальному та метафоричному сенсі. Мені про це судити важко. Поруч сидить Олег, який пройшов війну, він має право стовідсотково казати, як це – повертатися. Але маю честь товаришувати і з кадровими військовими, і з бійцями добровольчих батальйонів, відтак, саме від них знаю, що повернення нібито в те саме життя, в ту саму родину – завжди непросте. Це така ж істина, як сонце гаряче. Для мене головним завданням була спроба виразно зачепити тему повернення зі справжньої війни через драматичну війну всередині себе, яку веде наш герой.



Олег Шульга у серіалі "Доброволець"

Він вважає себе винним у загибелі своїх друзів під час виконання бойового завдання. На це накладається багато інших страхів, відчуття своєї зайвості в цьому колись звичному житті. Страх можливої невірності не дає дихати на повні груди, адже вдома залишилась молода приваблива дружина. Головний герой вже потім розуміє, що його підозри безпідставні… І зрештою справжня війна наздоганяє його в мирному житті. Він має захистити людей через відомий йому інструментарій – військове знання. Необхідність діяти у надзвичайно екстремальних ситуаціях допомагає йому отримати тут ці "ліки", які полегшують його власний біль: відчуття провини за загибель друзів. Тут йому вдалося захистити своїх близьких.



Зйомки серіалу "Доброволець"

"Доброволець" – телевізійний багатосерійний художній фільм, розрахований на широку аудиторію. У ньому є і емоційна мелодраматична лінія, і детективна, і спроба дослідження внутрішнього стану людини, яка намагається розібратися сама із собою, аби щонайменше принести шкоди близьким. За короткий термін ми гідно впорались. Не скажу, що ми зробили щось надзвичайне, але нікому з нас не має бути соромно. Як і не повинно бути соромно глядачу, бо глядач бачить і відчуває, коли його поважають.



Ахтем Сеітаблаєв став режисером серіалу "Доброволець"

Де і як проходили зйомки? Що несподіваного трапилося?

Олег Шульга: Події відбуваються у сучасному мирному Києві. Тобто війна приходить сюди. На глядачів чекають вибухи, сцени погоні, вбивства, стрільба. Я вдячний всім каскадерам та постановнику, бо у нас все загнано в рамки, тому не було часу репетирувати стільки, скільки хотілося б. Одна за одною бійка-бійка-бійка! Кажу каскадеру: "Вибач, я тебе по-справжньому вдарив ліктем по потилиці". А він відповідає, що якби на його місці був не досвідчений спортсмен, а актор, то я б його реально вирубив! Були смішні історії, а іноді й ні. В іншій бійці свого товариша актора я випадково вдарив по обличчю. І мені дуже шкода, і йому неприємно...



Зйомки серіалу "Доброволець"



Зйомки серіалу "Доброволець"

Олеже, на вашу думку, у чому новизна "Добровольця"?

Олег Шульга: Наш серіал перший в тому, що ми відкорковуємо тему війни в цивільному житті. Це буквальна війна. Наш герой бачить в Києві військового злочинця, якого бачив на Донбасі, і розпочинає полювання... Такі випадки є, про це не можна мовчати.

Якщо узагальнимо, то наше життя не мирне, у багатьох сферах люди ведуть війну, йдуть бойові дії за Україну. Ми зробили перший український серіал на цю тему. Нехай буде ще.



Актор та військовий Олег Шульга знявся у серіалі "Доброволець"

Ігор Кондратюк: Нехай буде, але так, аби не вийшло, що ми відкрили цю тему і ми ж її й закриємо.

Чому, на ваше переконання, українському глядачу варто побачити цей серіал?

Ігор Кондратюк: Бо, по-перше, український телеглядач такого продукту ще не бачив. Був серіал Ахтема "Кіборги" – легендарна історія, але це локальна штука, хоча там прекрасні монологи і присутня філософська тематика щодо того, чому це відбулося. Розумієш, ця тематика ніким не піднімається масово. Попереднє Держкіно дало великі кошти кінематографу на виробництво як кіно, так і серіалів. Але творці не дуже багато отримали грантів, аби цю тему розкривати. Я знаю деяких режисерів та акторів, які самі воювали. Є багато людей, які це пережили, але дуже мало тих, хто наважився написали сценарій і взятися за це.

Як не дивно звучить, але все, що відбувається на Сході з 2014 року, грандіозне. Ми сиділи тут, вибачте, жували шмарклі, займалися хто чим, і раптом відбулась війна за незалежність, якої до того в Україні не було! Є велика боязнь це описати у всіх, хто пише сценарій. Знову ж таки Наталія Ворожбит у "Кіборгах" описала локальну історію людей, які тримають Донецький аеропорт. Станом на сьогодні дійшло до того, що з'явився "Доброволець". Не знаю, хто ще покаже найближчим часом хоч якісь серіали, де основний герой – учасник АТО, український військовий.



Ігор Кондратюк вперше став продюсером українського серіалу

Знаючи з середини телевиробництво, щось я не чув, аби хтось знімав грандіозний байопік, серіал на тему, скажімо, Іловайської трагедії... Нам критики можуть закидати недостовірність, мовляв, краще дивитись ізраїльський серіал про їхню війну. Але я так не вважаю.

Ігоре, з 1991 року ви працювали продюсером розважальних та інтелектуальних шоу в Україні. Наразі вперше дебютували як продюсер телесеріалу. Як вам новий досвід?

Ігор Кондратюк: Для мене це нове – продюсерська історія в серіалі. Я продюсерував на цьому проекті разом з Іванною Дядюрою та чотирма продюсерами телеканалу "ІСТV". Без них точно б нічого не було: редактори і продюсери хотіли це кіно, незважаючи на ризик.

Скажу просто і без витівок. У мене були "Шанс" і "Караоке на майдані" – також свого роду серіали, які побили всі рекорди. Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін теж були акторами, просто працювали без сценарію. У "Добровольці" є дві штуки: сценарій і гра акторів. Новою історією для мене є наявність людей, які грають за заданим сценарієм. Усі інші продюсерські речі – не нові.



Зйомки серіалу "Доброволець"

Ахтеме, поговорімо про акторський склад. Ви мали справу і з голлівудськими акторами, і з вітчизняними. Чому при відборі актора для головної ролі ви зупинились саме на Олегові Шульзі? Власне, чим наші актори не гірші за закордонних?

Ахтем Сеітаблаєв: Не я Олега обирав, але коли вперше почув його прізвище, то зрадів. Я знав про цього актора, бачив роботу, знав його власний життєвий досвід. Іноді ми вважаємо, що режисер – це Деміург, і все має крутитись довкола нього. У чомусь воно так і має бути, бо ти ж командир корабля. Але воно не зовсім так. Можна сказати, що в кіно актор не важливий… Але це не буде правдою, бо саме актор розповідає й наповнює історію своїм власним об'ємом, своїми нюансами, які ти не можеш заздалегідь знати.

У нашому серіалі потужний і дуже цікавий акторський ансамбль небайдужих людей. Тому, окрім задоволення від їхньої майстерності, ти відчуваєш їхню любов до своєї професії. Це надзвичайно мотивує та допомагає режисеру розповісти об'ємну та змістовну історію. Я радію, що в нас є головний герой. Бо якщо, скажімо, в театрі немає Гамлета, то не треба його ставити. У нас Гамлет був. І всі відмічають це.



Ахтем Сеітаблаєв та Олег Шульга

Маєте на увазі правдивість у кадрі, оскільки Олег воював на Донбасі?

Ахтем Сеітаблаєв: Не зовсім. Якщо людина має військовий досвід, це ще не означає, що всередині кадру вона буде настільки гармонійною, як в аналогічній ситуації на війні.

Це як в ситуації, коли ветерани Другої світової війни казали про пісні Висоцького, що той ніколи не був на війні, проте писав мабуть найчесніше про неї. У цьому сенсі з Олегом мені пощастило. З продюсером теж: Ігор був з нами весь час, починаючи з роботи над адаптуванням сценарію, коли ми вигадували заново деякі драматургічні повороти або лінії персонажів.

Ігор Кондратюк: Коли я вчора розмовляв з Ворожбит, то дійшов висновку, що шоуранер ніякого відношення до режисури не має. Це продюсер, який сам пише сценарій і потім контролює. Я думав, що я шоуранер, але мені просто був цікавим сценарій (Сміється). Не знаю, як можна його було не так скрупульозно читати, як це робив Ахтем із командою.



Ігор Кондратюк

Олеже, як вам працювалося з Ахтемом?

Олег Шульга: І дуже цікаво, і дуже напружено. Як актор, він може не робити активних дій, але відчувається всередині потужна енергія. У моєму персонажеві це також важливо та потрібно. Я брав приклад саме з Ахтема, як з актора. Згадував його роботу в серіалі "Гвардія", де він згадує себе, кримчанина, який йде воювати у Збройні сили України.

Розумієш, я був без зйомок півроку. Можливо, через це, коли пробувався на іншого персонажа, більше нервував та був занадто імпульсивним. З точки зору режисера, це більше пасує головному герою. Коли ми шукали, про що робимо кіно, я для себе вивів, і Ахтем погодився, що це про злість у широкому розумінні. Де вона береться, як вона заважає, як руйнує. Про негативну енергію, яка вирує у моєму персонажеві – людині начебто хорошій, героїчній, гідній…



Зйомки серіалу "Доброволець"

Ви були бійцем російсько-української війни у 2014-2015 роках. Яка сцена серіалу психологічно видалась найважчою?

Олег Шульга: У серіалі на вісім серій я ніколи не знімався. Мені пощастило працювати з таким режисером, який ставив непрості задачі і цікавими режисерськими засобами вирішував драматичні ходи. Наприклад, згадаймо сцену з горішками, коли мій герой нагрубив і втік, а потім прийшов миритись з дружиною. Було не просто, як актору, прожити, а не механічно відтворити партитуру, прописану у сценарії. Ахтем вигадав цей парадоксальний хід: почати їсти в кульмінаційний момент сцени. Як результат, зараз мені написали глядачі, що сцена з горішками – бомба, дуже точно передано!

Складними у нас були комічні сцени. Непросто намагатись зняти війну дуже швидко і за обмежені кошти без великих військових витрат. Складно бігати і стріляти на коротких відстанях, берегти патрони…

Ігор Кондратюк: Ти хочеш сказати, що на Сході не бережуть патрони?

Олег Шульга: Їх дівати нікуди, в землю закопували! У 2015 році, коли ми поміняли позицію і опинились біля "танчика". Я зміг їм зробити чудовий подарунок: 12 танкових снарядів, які знайшов у кущах по дорозі в процесі переїзду. Військовий зрадів, бо в нього всі інші снаряди розписані… А для актора будь-які творчі складнощі – приємний виклик.



Інтерв'ю з творцями серіалу "Доброволець"

Я запитую радше про психологічні складнощі. Чи у спілкуванні з антигероями на знімальному майданчику наздоганяв ПТСР?

Олег Шульга: Після служби я не відчував страшної кризи і посттравматичного розладу. Це особливість профдеформації, бо я більше чверть століття пропрацював актором в театрі. Потрапивши на війну, себе перемкнув. Повернувшись з війни, знову себе перемкнув. Це цікаве моє військове відкриття, що акторська професія дуже придатна до війни. Нас всіх перевіряли, випробовували і мене відразу хотіли застосувати в розвідці, але…. не все так просто в ЗСУ.

Допомогли акторські навички – змога одночасно тримати кілька об'єктів уваги, рухатись, володіти психікою. Актор все життя працює з тілом. Йдеться про відстороненість, коли ти начебто не боїшся, ти не тут, просто працюєш. Оскільки я був актором і по-іншому пережив війну, мабуть, тому на майданчику не мав флешбеків, які мав мій персонаж в кіно.

У другій частині інтерв'ю читайте про те, чому серіал "Доброволець" порівнюють з "першохристиянським мучеником у ямі з левами", чи варто невдовзі очікувати нових серіалів на патріотичну тематику та коли українське кіно й серіальна індустрія стануть незалежними від прізвищ у державних кабінетах.

Подивитись серіал "Доброволець" вже можна тут.

Фото: Сергій Терещенко та Віктор Тімохін, архів творчої групи "Добровольця".

Запис розмови проводився в Pizza Veterano