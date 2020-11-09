Экс-футболист Сергей Мельник опубликовал забавное сообщение. Участник "Танцев со звездами 2020" показал, как возвращается с шоу, использовав фоагмент любимого фильма "Реальная любовь".

Забавное сообщение Сергея Мельника

Ролик Сергей Мельник опубликовал в инстаграме, чем рассмешил поклонников. На кадрах можно увидеть, как исполнитель главной роли фильма Хью Грант охотно пританцовывает, когда его никто не видит в доме.

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Как я прихожу домой после эфира "Танцев со звездами 2020" и танцую до утра. Все благодаря вашей поддержке в голосовании и высоким баллам от судей. Не понимаю, это так от настроения или истерика от усталости,

– написал Сергей Мельник к забавному видео.

Кроме этого, участник "Танцев со звездами" Сергей Мельник показал, как готовится к выходу на паркет. Спортсмен несколько раз повторяет изученные па, когда остается один в павильоне.

"Вся неделя в одном видео. Самый сложный эфир... Может, кому-то легче дается это искусство, но мне, чтобы запомнить, приходится очень много тренироваться и проходить номер от начала до конца и отдельными частями, запоминать музыку, слова в музыке, связки, шаги, замечания наставников. Все тренировочные дни уходили далеко за полночь, когда уже никого не оставалось в павильоне", – поделился Сергей Мельник.

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Кроме этого, мужчина поблагодарил свою партнершу Аделину Дели, которая умело обучает его танцам, и новоиспеченную девушку Анну Ризатдинову, которая в 11 выпуске вышла с ним на паркет, рассекретив отношения.

И, конечно же, спасибо моей Анне Ризатдиновой за то, что в этот самый нежный вечер была со мной. Впереди финал, мы можем больше, чем нам кажется! Теперь вместе мы должны победить!

– добавил он.

Фильм "Реальная любовь": сюжет

Лента вышла на экраны в 2003 году и стала одной из самых романтичных в истории кино. По сюжету, перед Рождеством развиваются 9 историй. И, кажется, в фильме собраны кардинально разные, ничем не связанные персонажи. Однако в Сочельник происходят события, которые позволяют зрителям понять, в чем заключалась связь между героями.

"Реальная любовь": смотрите трейлер к фильму