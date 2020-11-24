Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой заставила всех говорить о себе благодаря роли в сериале "Ход Королевы". Как сама звезда оценивает свою внешность и ее сексуальные фото – смотрите в материале.

Аня Тейлор-Джой в сериале "Ход Королевы"

Сериал "Ход Королевы" бьет все рекорды по просмотрам на Netflix. Сейчас ленту посмотрели более 62 миллионов подписчиков платформы, что сделало ее безусловным лидером среди новых проектов компании, сообщает 24 канал.

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Не меньший успех получила и 24-летняя Аня Тейлор-Джой, которая сыграла в сериале Элизабет Гармон. Актриса отлично перевоплотилась в гениальную шахматистку, поразив всех зрителей не только своей игрой, но и красотой.

Но пока весь мир восхищается звездой сериала "Ход Королевы", сама Аня Тейлор-Джой признается, что никогда не считала себя красивой. В интервью The Sun она отметила, что из-за этого даже не хочет пересматривать собственные работы на большом экране.

"Я никогда и не думала и не думаю, что когда-нибудь буду считать себя красивой. Не думаю, что я достаточно хороша, чтобы сниматься в кино. Это звучит жалко, и мой парень говорит мне, что люди будут думать, будто я полная идиотка, если говорю такие вещи, но я просто думаю, что выгляжу странно. Я не пойду в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм со своим участием, у меня есть возможность посмотреть его раньше", – призналась она.

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Кроме сериала "Ход Королевы", Аня Тейлор-Джой сыграла в десятках других успешных проектах. Среди них – фильм "Эмма". Актриса прокомментировала съемки, отметив, что из-за комплексов у нее была паническая атака.

У меня действительно была паническая атака из-за съемок в "Эмме", потому что я думала: "Я первая уродливая Эмма". А фильм начинается со слов: "Я красивая, умная и богатая", – добавила она.

Сексуальные фото Ани Тейлор-Джой

И хотя Аня Тейлор-Джой не в восторге от своей красоты, весь мир восхищается ее красотой. Журналисты 24 канала решили опровергнуть мнение звезды сериала "Ход Королевы" и подобрали 9 самых эффектных и соблазнительные фото Ани Тейлор-Джой, которые уже успели покорить сеть.