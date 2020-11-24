Компания Netflix объявила о новых рекордных просмотрах на стриминговий платформе и назвала самый популярный сериал 2020 года. Им стал "Ход королевы" или "Ферзевый гамбит".

Самый популярный сериал на Netflix

Об этом компания объявила на официальной странице в твиттере. По данным кинопроизводителей, всего за 28 дней сериал "Ход королевы" пересмотрели 62 миллиона человек. Такие данные являются рекордными и превышают показатели лидера прошлого месяца – сериал "Рэтчед".

Смотрите также "Рэтчед" стал самым популярным сериалом Netflix 2020

Кроме этого, компания констатировала, что опередить "Ход королевы" смог только документальный проект о Джо Экзотик "Король тигров", который собрал на 2 миллиона больше просмотров.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

На такой успех уже отреагировал шоураннер сериала Скотт Фрэнк. В комментарии The Hollywood Reporter он признался, что никто из авторов сериала не ожидал такие огромные показатели. Также представитель телепроекта добавил, что лента сумела покорить зрителей в 92 странах мира, что тоже является рекордно.

Я одновременно доволен и поражен откликом. Это просто далеко за пределами того, что кто-либо из нас мог представить... Мы благодарны, что многие нашли время, чтобы посмотреть наше шоу,

– отметил Скотт Фрэнк.

Что известно о сериале "Ход королевы"

Лента рассказывает о выдающемся шахматисте Бет Гармон. После жуткой автокатастрофы ее мама умирает, а девочка в тот же день попадает в приют в Кентукки. Это событие перевернуло всю жизнь Бет, поэтому ей приходится искать друзей и приспосабливаться к строгим правилам.

Случайно девочка встречает уборщика, который играл в шахматы. Впоследствии Бет таки уговорила мужчину научить ее этой игре и вскоре могла обыграть не только своего учителя, но и студентов местного колледжа. С взрослением знания и сноровка Гармон только совершенствуется, а ей уже по силам обыграть в партии самых известных шахматистов, которыми увлекается вся Америка. И только один соперник отделяет ее от звания "Лучший игрок мира".

В сериале показан не только путь Бет Гармон к успеху, но и ее падение. Из-за своей славы она становится зависимой от транквилизаторов, а также переживает романтические приключения и потерю близких людей.

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу