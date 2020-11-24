После выхода на стриминговой платформе Netflix сериала "Ход королевы" весь мир интересовало, кто же из известных шахматистов стал реальным прототипом Бет Хармон. И была ли вообще эта история правдивой, или это просто вымышленный персонаж.

Бет Хармон – вымышленный персонаж или реальная историческая фигура

Как бы поклонникам ни хотелось верить в то, что Элизабет Хармон когда-то реально существовала и сумела утереть нос самым выдающимся шахматистам, это все же вымышленный персонаж. Сериал "Ход королевы" создали на основе одноименного романа Уолтера Тевиса, сообщает 24 канал.

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Литератор в деталях описал шахматные турниры, переживания героев и даже их ходы, поэтому у читателей, как и у зрителей сериала, сложилось впечатление, что это реальная история гениальной спортсменки. Но такой Бет Хармон в 1950-х годах, к сожалению, не существовало.

В то же время в западных СМИ нашли подтверждение, что автор книги мог вдохновиться историей Бобби Фишера. Парень получил бешеную славу в годы, когда жил Уолтер Тевис, а потому вполне вероятно, что статьи о гениальном спортсмене были известны писателю.

Бобби Фишер мог стать прототипом Бет Хармон

История Бобби Фишера лишь отчасти напоминает Бет Хармон в сериале "Ход королевы". Он тоже был коренным американцем, который с детства прославился своим гениальным подходом к игре в шахматы. Всего в 13 лет Фишер победил в знаменитой "партии века", а в 14 стал чемпионом США. Всего год понадобился парню, чтобы получить почетное звание гроссмейстера, к которому некоторые шахматисты идут всю жизнь.



Бобби Фишер мог стать прототипом Бет Хармон / Фото Salon

В сериале же Бет Хармон начала изучать игру в шахматы только в 9 лет. В школьном возрасте, как и Фишер, она отправилась на чемпионаты США и получила там успех. Шахматистка с легкостью победила всех соперников и завоевала первенство.

Кроме этого, общей деталью в историях Бет Хармон и Бобби Фишера был их советский соперник. В реальной жизни американец сыграл знаменитую партию против Бориса Спасского в 1972 году. Однако турнир проходил не в Москве, как показано в сериале, а в Рейкьявике, столице Исландии. И Бобби Фишеру таки удалось одолеть шахматиста, став первым американцем, который был чемпионом мира. Этот факт обрисован и в сериале "Ход королевы".

Реальный шахматный турнир с Бобби Фишером и кадр из сериала / Фото Rolling Stone / Netflix

Также все зрители заметили, как в трудные моменты игры Бет Хармон хватается за голову, или же поддерживает голову руками. Такие же повадки были и у Бобби Фишера.



Бобби Фишер на легендарной игре в 1972 году / Фото Reddit

Что касается детства гениального спортсмена, то писатель Уолтер Тевис не позаимствовал реальные факты для истории Бет Хармон. По официальным данным, Бобби Фишер родился в семье биофизика Ганса-Герхарда Фишера, известного в научных кругах как Герардо Либшер, и медсестры Регины. Вероятно, любовь к точным наукам и расчетам парень перенял у отца. Долгое время супруги жили в Москве, однако в годы Второй мировой войны Регина решила переехать в США. Именно там за 2 года до развода родителей родился Бобби Фишер.

В СМИ позже писали, что отцом чемпиона мира по шахматам был другой физик – Пал Немейни. Однако официального подтверждения этому нет.

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В то же время Бет Хармон тоже имела гениальную родственницу: ее мама писала научные статьи. Но в результате автокатастрофы она умерла. Тогда 8-летней Элизабет чудом удалось спастись. Так она попала в приют в Кентукки.

Элизабет из сериала "Ход королевы" научилась играть в шахматы от уборщика, с которым случайно встретилась в чулане.



Элизабет Хармон научилась играть в шахматы в приюте для детей / Фото Netflix

Бобби Фишер рассказывал в своей автобиографии, что он начал играть в шахматы со своей старшей сестрой Джоан. Дети прочитали инструкцию к игре и сами изучили базовые ходы. Однако быстро девочке надоело это хобби, поэтому Бобби играл партии против самого себя. Это делала и Бет Хармон в сериале.

Когда же Фишер нуждался в больших знаниях, он начал изучать книги по шахматам, в которых описывались классические комбинации ходов и приводились примеры легендарных игр гроссмейстеров. Такое же увлечение имела и Бет Хармон, которая покупала журналы по шахматам и брала в библиотеке все издания по этой теме.



Бет Хармон в сериале "Ход королевы" / Фото Netflix

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Обрисовали в сериале "Ход королевы" и сеанс одновременной игры. Бобби Фишер тоже принимал в нем участие и продержался в поединке 15 минут, чем вызвал восторг у зрителей и привлек внимание чемпиона Шотландии Макса Пэйви. Однако, в отличие от Хармон, он был одним из многих шахматистов, которых обыграл знаменитый шотландец.

Хоть Элизабет Хармон и не существовало в реальной жизни, ее образ вдохновил многих зрителей на изучение шахмат. "Ход королевы" показывает, что нет ничего невозможного, если человек упорно идет к своей цели и самосовершенствуется. Показаны и трудности, которые можно победить, пробудив силу воли и трезвый разум. И главное, что продемонстрировали авторы проекта, – это то, что пол не должен влиять на увлечения людей.

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу