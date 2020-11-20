После съемок фильмов или сериалов актрисы могут еще долго перевоплощаться в своих героинь для глянца. Журналисты 24 канала подобрали самые сексуальные фото, которые уже взбудоражили сеть.

Аня Тейлор-Джой

Голливудская красавица Аня Тейлор-Джой заставила всех заговорить о себе. И помог ей в этом сериал "Ход королевы", где актриса исполнила главную роль. Всего за месяц лента получила бешеную популярность, а среди сторонников спортивной драмы был писатель Стивен Кинг, сообщает 24 канал.

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После выхода сериала на Netflix Аня Тейлор-Джой снялась в пикантной съемке. Актриса позировала в постели, примерив ретро-боди черного цвета.

Эстер Эспосито

А вот актриса Эстер Эспосито получила бешеную популярность благодаря сериалу "Элита". В ленте испанская красавица предстала в образе Карлы – дочери богачей, которая всегда возникает в кадре в гламурных вещах.

В реальной жизни Эстер Эспосито не отказывается от брендовых вещей и, как и ее героиня в сериале Netflix, не боится демонстрировать сексуальность.

Горячее Секс втроем и обнажения: жаркие эротические кадры из сериала "Элита" – 18+

Лили Коллинз

Лили Коллинз снялась в десятках успешных лент, однако выход сериала "Эмили в Париже" кардинально изменил ее карьеру. Теперь имя актрисы знает весь мир, а 2 сезон проекта ждут миллионы киноманов.

Красавица не отказывается от соблазнительных съемок, которые охотно публикует в блоге.

Анна-Мария Сиклуцкая

Звезда Netflix Анна-Мария Сиклуцкая стала известной после премьеры эротического фильма "365 дней". И хотя ее коллега – итальянский красавец Микеле Морроне – пользуется большим успехом, девушка не отстает от него по количеству откровенных съемок в стиле ленты.

В инстаграме Анны-Марии можно найти немало пикантных кадров, сделанных в рамках рекламных кампаний и съемок для глянца.

Эмма Коррин

Актриса Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану в 4 сезоне "Короны", решила наоборот отойти от своего образа скромницы. Для новой фотосессии британка примерила прозрачные и латексные наряды, о которых заговорили во всех мировых СМИ.