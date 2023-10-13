Не верится, что ей 54: все секреты молодости эффектной Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес этим летом исполнилось 54 года, но в этот возраст она однозначно не выглядит. Поклонники часто интересуются, каких правил придерживается артистка.

Фаны Дженнифер Лопес восхищаются звездой и удивляются, как ей удалось "заморозить" молодость. Но звезда не скрывает своих секретов.

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Секреты красоты Джей Ло

Правильный образ жизни

Дженнифер Лопес убеждена в том, как важно вести правильный образ жизни. Она придерживается диетического меню – не ест жареного или сладкого, много блюд готовит на пару из свежих овощей. Певица определяет свой рацион с диетологом: там достаточно белков и углеводов. Звезда любит курицу, белую рыбу и бурый рис.

У Джей Ло все строго с сахаром и сладкими напитками. Она употребляет достаточное количество воды, пьет полосы из шпината, огурцов и сельдерея. Для здоровых перекусов звезда выбирает фрукты и овощи, а не чипсы или шоколадные батончики.

Спорт

Певица редко показывает кадры из спортзала, но очевидно, что она его часто посещает. Ведь у нее всегда виден подтянутый живот и пресс. Дженнифер Лопес уделяет каждый день времени для спорта – это кардио и силовые нагрузки. Тем временем утро не обходится без йоги и медитации.



Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Джей Ло также очень любит кикбоксинг, силовые упражнения, выпады, особенно упражнения берпи. Берпи привлекает множество групп мышц и позволяет потратить максимальное количество калорий.

Сон

Многие ученые соглашаются, что ни спорт, ни диета не будут эффективны без достаточного сна. Дженнифер Лопес находит для сна 10 часов.

Уход за лицом

Дженнифер Лопес часто делится в инстаграме секретами своего ухода за кожей лица. В день она выделяет около 15 минут на гимнастику лица. Также звезда готовит домашние маски и использует уход за продуктами.

Я не употребляю алкоголь и не курю, никогда не пью кофе – все эти привычки отрицательно сказываются на состоянии нашей кожи, провоцируя появление морщин и тусклый цвет лица,

– говорила Дженнифер Лопес.



Джей Ло без макияжа / Фото с инстаграма Джей Ло