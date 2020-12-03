Известная американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес уже около двух лет помолвлена с Алексом Родригесом. Но из-за пандемии она дважды переносила свадьбу и решила, что сейчас лучше подождать.

Дженнифер Лопес рассказала о своей женитьбе в новом интервью Access Hollywood. Популярная поп-исполнительница обручилась с Алексом Родригесом еще в марте прошлого года, но они до сих пор не сыграли свадьбу официально.

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Артистка призналась, что им пришлось изменить планы из-за пандемии коронавируса. Впрочем, они из-за этого не расстраиваются, потому что считают, что спешить нет нужды. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес дважды отменяли свадьбу.

Нам пришлось отменить свадьбу из-за COVID-19. На самом деле, мы сделали это дважды, о чем люди не догадываются. Мы отпустили ситуацию, и теперь я не знаю, каким будет торжество: то мы говорим о камерном варианте, то о масштабном, то еще о каком-нибудь,

- рассказала Дженнифер Лопес.

Звезда подчеркнула, что сейчас пара чувствует, что нужно немного подождать. У них все хорошо, а потому нет необходимости торопиться, и грандиозная свадьба сейчас для них не является приоритетом. Будущие звездные супруги убеждены, что все произойдет, когда придет время.

Все же, по сети часто распространяются слухи о тайной свадьбе Дженнифер Лопес, которая уже состоялась. Но она опровергла их.

"Это забавно, потому что жизнь действительно иногда отражает ваше творчество. Когда я исполняла песню El Anillo на испанском языке, что означает "Когда ты собираешься сделать мне предложение?", многие думали, что я мечтаю выйти замуж. Сейчас я работаю над фильмом Marry Me, и все начали считать, что я хочу поскорее пойти под венец, или уже сделала это. Это просто совпадение, Marry Me мы разрабатывали семь лет", – отметила Дженнифер Лопес.

Стоит добавить, что свадьба пары должна была состояться летом 2020 года в Италии. Но карантинные ограничения внесли свои коррективы в планы звезды. К тому же, Дженнифер раньше говорила о том, что она не хочет выходить замуж в спешке, как это было у нее в прошлый раз.