Известный украинский актер и писатель Антин Мухарский женился в третий раз. Новой избранницей звезды стала искусствовед Елизавета Бельская, которая моложе мужа на 19 лет.

После скандального развода с женой телеведущей Снежаной Егоровой 52-летний Антин Мухарский решился жениться в третий раз. Он заключил брак с 33-летней возлюбленной Елизаветой Бельской, роман с которой длился долгих шесть лет. Об этом актер рассказал для программы "Звездный путь".

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Антин Мухарский женился в третий раз

Еще несколько лет назад писатель признался любимой. Сделать предложение он решил крайне прямолинейно, предложив Елизавете самой выбрать кольцо для помолвки.

"Мы зашли в магазин ювелирных украшений. Я сказал: "Лиза, я буду делать вам предложение. Поэтому вы выберите себе то кольцо, которое вам больше всего нравится". И в красивом ресторане я сделал Лизе предложение руки и сердца", – вспомнил Антин Мухарский.

Впоследствии пара заключила церковный брак в Украине. Однако с официальным бракосочетанием влюбленные не спешили. Только в этом году они решились стать мужем и женой, расписавшись в Турции.

На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали – обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой,

– рассказал артист.

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Стоит добавить, что новоиспеченные супруги о совместных детях не мечтают, ведь хотят посвятить жизнь друг другу. "Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать романтические путешествия, приключения, гастроли за границей. И действительно посвящать все время друг другу", – заявила Елизавета Бельская.



Антин Мухарский с женой / Фото из социальных сетей