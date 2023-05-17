Как посадить дома дома, чтобы выросли крепкими и высокими

17 мая 2023, 13:02
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Туи – высокие и насыщенные деревья, выполняющие функцию барьера от пыли и шума. Для них важны определенные факторы здорового развития. Как сажать туи – читайте дальше.

Туя – це популярне хвойне дерево, яке часто використовують для створення живоплотів та декоративних садових композицій. 24 Канал розповість , як посадити туї біля будинку.

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Як посадити ту

Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам під час посадки туї.

  • Виберіть місце з достатнім освітленням для туї. Вони краще ростуть на сонці або помірно тіньових місцях. Також переконайтеся, що місце має добре дренований ґрунт.
  • Розкопайте яму для саджанця, глибиною та шириною приблизно вдвічі більше, ніж коріння саджанця. Додайте компост або інше органічне добриво до ґрунту, щоб підвищити його родючість.
  • Перед посадкою туї вийміть її з контейнера або грудки землі. Розмістіть саджанець у ямі так, щоб коріння було розподілено рівномірно.


Посадка туї / Фото Kvitofor

  • Засипте яму землею, ущільнюючи її легким натисканням пальців чи лопатою. Переконайтеся, що коріння саджанця покрите ґрунтом, але не занурене надто глибоко.
  • Після посадки ретельно полийте рослину , щоб добре замочити ґрунт навколо коріння. Після цього поливайте туї регулярно, особливо у перші кілька тижнів, доки вона не вкоренилася.
  • Застосовуйте органічні або мінеральні добрива для харчування туї. Використовуйте добрива, призначені спеціально для хвойних рослин.
Автор: Вікторія Козар