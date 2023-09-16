По словам астрологов, самые токсичные подруги – рождены под созвездием Близнецов, Скорпиона и Рака, пишет 24 Канал. Эти женщины могут манипулировать вами и настраивать на негатив.

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Близнецы

На первом месте по токсичности Близнецы. С их двуликой натурой бывает очень тяжело справиться. Эти женщины известные сплетницы. Близнецы обожают обсуждать других и даже могут наговаривать на них.

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Скорпион

Еще один токсический знак зодиака – Скорпион. Эти женщины обожают доминировать, кроме того, нередко прибегают к манипуляциям. Уверены, что они и только они знают, как правильно и как лучше. Они могут постоянно критиковать вас, убедить, что сделали что-то очень плохое, даже если это не так. Когда же перестанете играть по правилам Скорпиона, такие подруги потеряют к вам интерес.

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Рак

Раки известны своей эмоциональностью и чувствительностью, впрочем, это также может быть палкой о двух концах. Они склонны держать свои чувства внутри, а не выражать их, что может привести к токсическому поведению. Кроме того, эти женщины могут быть очень хитрыми и манипулировать другими.

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