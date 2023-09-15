Так, часть людей может прожить до ста и даже больше лет. Согласно астрологии, долгожители – Телец, Рак, Весы и Козерог, пишет 24 Канал.

Это интересно Знак зодиака Дева: какие 5 лучших черт характера

Телец

Представители этого знака зодиака обычно обладают крепким физическим здоровьем. Они выносливы и активны на протяжении всей жизни.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Эти люди имеют сильную связь с семьей. Их забота о других людях, а также способность к адаптации и приспособлению могут способствовать долголетию.

Гороскоп для Раков

Весы

Родившиеся под этим созвездием известны постоянным стремлениям к гармонии и балансу. Они волевые и носят крепкий характер. Кроме того, Весы эмоционально сдержанны, а это приносит им немалую пользу.

Гороскоп для Весов

Козерог

Козероги являются надежными, дисциплинированными и целеустремленными людьми. Они предпочитают стабильный ритм жизни и обычно ведут здоровый образ, что способствует долголетию.

Гороскоп для Козерогов