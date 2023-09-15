Так, частина людей може прожити до ста та навіть більше років. Згідно з астрологією, довгожителі – Телець, Рак, Терези та Козоріг, пише 24 Канал.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку зазвичай мають міцне фізичне здоров'я. Вони витривалі та активні упродовж усього життя.

Телець

Гороскоп для Тельців

Рак

Ці люди мають сильний зв'язок з родиною. Їх турбота про інших людей, а також здатність до адаптації й пристосування можуть сприяти довголіттю.

Рак

Гороскоп для Раків

Терези

Народжені під цим сузір'ям відомі постійним прагненням до гармонії та балансу. Вони вольові та мають міцний характер. Окрім того, Терези емоційно стримані, а це приносить їм чималу користь.

Терези

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Козоріг

Козероги є надійними, дисциплінованими та цілеспрямованими людьми. Вони віддають перевагу стабільному ритму життя та зазвичай ведуть здоровий спосіб, що сприяє довголіттю.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів