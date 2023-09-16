По словам астрологов, самыми застенчивыми знаками зодиака являются Рыбы, Рак и Девы. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря С ними очень тяжело строить отношения: какие 4 знака зодиака хотят все контролировать

Рак

Именно этот знак зодиака называют наиболее стеснительным. Его представители уверены и громки, но если хорошо вас знают. Когда же речь идет о встречах с группой людей, Рак предпочтет слушать.

Он действительно может быть очень застенчивым. Однако никогда не воспринимайте это за глупость.

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Рыбы

Среди лидеров в этой категории также Рыбы. Родившиеся под этим знаком очень чувствительны и эмоциональны. Например, первый день в университете или на работе – это не просто то, чего они боятся, а то, что заставляет их не спать.

Представители этого знака больше любят выражать себя через искусство или другие средства творчества, чем говорить.

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Дева

Этот знак зодиака известен своим перфекционизмом. Девы действительно достигают огромных успехов, однако не любят этим хвастаться.

Они хорошо все обдумают, прежде чем сделать что-нибудь или сказать. Экспромтные и импульсивные ответы – не их сильная сторона. Девам присуща застенчивость.

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